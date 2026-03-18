مصافي التكرير وشركات البتروكيماويات الآسيوية تخفض عملياتها الإنتاجية مع تعطل إمدادات النفط

خفضت مصافي التكرير وشركات البتروكيماويات، ومعظمها في آسيا، عملياتها الإنتاجية، أو أغلقت وحدات، أو أعلنت حالة القوة القاهرة، مع تعطل صادرات النفط الخام والمواد الخام من الشرق الأوسط جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وسارعت وحدات التكسير البخاري الآسيوية، التي تستورد أكثر من 60% من مادة النافثا الخام من الشرق الأوسط، إلى إعلان حالة القوة القاهرة فيما يتعلق بإمدادات البتروكيماويات لعملائها.

وأفاد اثنان من المشغلين أن إعادة تشغيل وحدة التكسير البخاري تستغرق ما يصل إلى أسبوعين، وأن المصانع لا تحتفظ عادة بمخزون من المواد الخام يكفي لأكثر من شهر.

فيما يلي بعض آخر التطورات:

اليابان

أظهرت بيانات صادرة عن جمعية البترول اليابانية، الأربعاء، أن المصافي اليابانية خفضت معدلات التشغيل إلى 69.1% في الأسبوع المنتهي في 14 مارس، مقارنة بـ 77.6% في الأسبوع السابق، وأكثر من 80% قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات جمعية البترول اليابانية انخفاض مخزونات البنزين في اليابان بنحو 10%، بينما انخفضت مخزونات وقود الطائرات والكيروسين والديزل بنسبة 3% و12% و1% على التوالي.

بدأت شركة ميتسوي كيميكالز اليابانية بخفض إنتاج الإيثيلين في أوساكا وتشيبا بسبب انخفاض إمدادات النافثا.

في 9 مارس، بدأت شركة ميتسوبيشي كيميكال بخفض إنتاج الإيثيلين في مصنعها في إيباراكي.

أعلنت شركة سوميتومو كيميكال آسيا أنها أصدرت إشعاراً بالقوة القاهرة هذا الأسبوع فيما يتعلق بإنتاج ميثيل ميثاكريلات، بعد أن أعلنت شركة PCS السنغافورية، مورد المواد الخام، حالة القوة القاهرة على الشحنات.

الصين

تسعى شركة سينوبك، أكبر مصفاة نفط في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية، إلى خفض إنتاجها هذا الشهر بأكثر من 10% عن الخطة الأصلية، وذلك استجابة لنقص إمدادات النفط الخام الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لمصادر مطلعة على عملياتها.

وتوقع المصدران انخفاض الإنتاج بمعدل يتراوح بين 600 ألف و700 ألف برميل يومياً في مارس، مع الإشارة إلى أن هذه التخفيضات لا تشمل الخسائر الناجمة عن صيانة المصانع التي كانت مقررة قبل بدء الحرب في 28 فبراير. وأعلنت شركة وان هوا الكيميائية الصينية حالة القوة القاهرة لعملائها في الشرق الأوسط، حسبما أفاد ممثل الشركة. ولا تزال وحدتا التكسير التابعتان لها، واللتان تبلغ طاقتهما الإنتاجية الإجمالية للإيثيلين 2.2 مليون طن متري سنوياً، تعملان بكامل طاقتهما حالياً، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر. وامتنعت الشركة عن التعليق على ما إذا كان الإنتاج في وحدتي التكسير قد خُفِّض. أفادت مصادر لوكالة رويترز أن مشروع شل للبتروكيماويات المشترك مع شركة سينوك الصينية في جنوب الصين يعتزم إغلاق وحدة تكسير بالبخار قريباً، وأبلغ عملاءه المحليين بعدم قدرته على توريد بعض المنتجات.

وأوضحت المصادر أن سينوك وشركة شل للبتروكيماويات المحدودة (CSPC) تعتزمان إغلاق وحدة تكسير في هويتشو، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن سنوياً، وهي إحدى وحدتي التكسير التابعتين لها، واللتين تبلغ طاقتهما الإجمالية 2.2 مليون طن سنوياً، وذلك بسبب اضطرابات في إمدادات المواد الخام.

كما أغلقت شركة تشجيانغ للبتروكيماويات، وهي شركة تكرير صينية كبرى مدعومة من أرامكو السعودية، وحدة تكرير بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف برميل يومياً، وقدمت موعد أعمال الصيانة استجابة لتأثير الصراع في الشرق الأوسط على إمدادات النفط الخام.

وأفادت مصادر في قطاع التكرير أن شركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات (FREP)، وهي شركة تكرير صينية أخرى مدعومة من أرامكو، أغلقت وحدة تكرير النفط الخام التابعة لها، والتي تبلغ طاقتها 80 ألف برميل يومياً - وهي أصغر وحداتها - لفترة غير محددة. وأضافت المصادر: إن الصين حثت شركات التكرير على تعليق توقيع عقود جديدة لتصدير الوقود، ومحاولة إلغاء الشحنات التي تم الالتزام بها بالفعل.

ماليزيا

أفادت مصادر أن شركة بنجيرانغ للتكرير (Prefchem) الماليزية، وهي مشروع مشترك بين بتروناس وأرامكو السعودية، أغلقت وحدة تكرير النفط الخام التابعة لها، والتي تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يومياً، بسبب نقص المواد الخام.

ووفقاً لبيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر، فقد تم استيراد أكثر من 70% من النفط الخام المنقول بحراً لشركة بريفكيم العام الماضي عبر مضيق هرمز.

سنغافورة

أفادت مصادر بأن شركة تكرير سنغافورة (SRC) خفضت معدلات تشغيل مصفاتها في موقع جزيرة جورونغ بسنغافورة، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 290 ألف برميل يومياً، إلى حوالي 60%، ومن المرجح أن تستمر في خفض هذه المعدلات حتى نهاية الشهر.

وأضافت المصادر: إن شركة SRC خفضت أو أرجأت شحنات النافثا لشهر مارس إلى اثنين على الأقل من المشترين.

وفي جزيرة جورونغ أيضاً، خفض موقع تابع لشركة إكسون موبيل، تبلغ طاقته الإنتاجية 592 ألف برميل يومياً، معدلات تشغيل النفط الخام إلى حوالي 50% أو أقل، بعد أن كانت تبلغ حوالي 80% أو أكثر، وفقاً للمصادر.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة كبلر أن المصفاة استوردت حوالي 65% من نفطها الخام عبر مضيق هرمز هذا العام.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة PCS السنغافورية للبتروكيماويات حالة القوة القاهرة على الشحنات، وفقاً لرسالة اطلعت عليها رويترز ومصادر أخرى.

أعلنت شركة أستر للكيماويات والطاقة، وهي شركة تكرير وبتروكيماويات رائدة في سنغافورة، حالة القوة القاهرة، وفقاً لما صرح به متحدث باسم الشركة.

وتشمل المنتجات المشمولة بحالة القوة القاهرة الإيثيلين والبروبيلين. وأفادت مصادر بأن وحدة التكسير بالبخار التابعة لشركة أستر كانت تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية في 6 مارس، بعد أن استأنفت تشغيلها في نهاية فبراير.

تايوان

أصدرت شركة فورموزا للبتروكيماويات التايوانية إشعاراً بحالة القوة القاهرة بشأن بعض إمداداتها من البتروكيماويات، وفقاً لما صرح به متحدث باسم الشركة.

ولا تزال وحدتا التكسير رقم 2 ورقم 3 التابعتان للمصفاة تعملان بنحو 70% من طاقتهما الإنتاجية، وستدرس الشركة إمكانية إغلاقهما.