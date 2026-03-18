مؤشر نيكاي الياباني يغلق مرتفعاً بنحو 3% مع انتعاش أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية

أنهى مؤشر نيكاي الياباني تداولات الأربعاء مرتفعاً بنحو 3%، مدفوعاً بأسهم شركات الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مع انحسار المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لارتفاع أسعار النفط.

وصعد مؤشر نيكاي بنسبة 2.87% إلى 55,239.4 نقطة، منهياً بذلك سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.49% إلى 3,717.41 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات: «لطالما ارتبط سوق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط. واليوم، خفف السوق من المخاوف المفرطة بشأن توقعات أسعار النفط، واستقطب أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى».

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل يوم الأربعاء، متراجعة عن بعض المكاسب الحادة التي حققتها يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن توصلت الحكومة العراقية والسلطات الكردية إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي.

وقال ياسودا: إن مكاسب مؤشر نيكاي تعززت بفضل انتعاش بورصة وول ستريت خلال الليل.

وانتعشت أسهم شركتي دلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز جروب، وهما شركتان تتأثران بتقلبات أسعار النفط، بعد أسابيع من الخسائر.

وفي اليابان، قفزت أسهم شركة أدفانتست، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق الإلكترونية، بنسبة 6.73%، وارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بنسبة 5.81%. كما ارتفعت أسهم شركة فوجيكورا، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، بنسبة 4.47%.

وقفزت أسهم شركة ميتسوي أو إس كيه لاينز بنسبة 11.76% بعد أن أفادت رويترز بأن شركة إليوت لإدارة الاستثمار قد استحوذت على حصة «كبيرة» في شركة الشحن اليابانية.

وارتفع سهم شركة ميتسوبيشي ماتيريالز بنسبة 14.28% بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بأن الشركة المصنعة لمنتجات النحاس ستشارك في مشروع مشترك بين اليابان والولايات المتحدة لتطوير العناصر الأرضية النادرة، والذي سيتم الاتفاق عليه خلال قمة بين البلدين.

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الوزراء اليابانية، سيناي تاكايتشي، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن العاصمة خلال قمة القادة في 19 مارس.

وقفز سهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بنسبة 16.3% بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بأن عشرات صناديق الاستثمار والشركات، بما في ذلك KKR و Bain Capital، أبدت اهتماماً بالاستثمار في الشركة.

وانخفض سهم شركة الأدوية تشوغاي فارم بنسبة 3.56%، مسجلاً بذلك أكبر خسارة نسبية في مؤشر نيكاي.