رسوم ترامب تحمّل شركات السيارات فاتورة جمركية مليارية

كلفت الرسوم الجمركية الأمريكية شركات صناعة السيارات ما لا يقل عن 35.4 مليار دولار منذ عام 2025، وفقاً لتحليل أجرته «أوتوموتيف نيوز» للتقارير المالية للشركات المتاحة حتى منتصف مارس 2026، بحسب موقع «كيو زي».

وواجهت تويوتا أكبر فاتورة رسوم جمركية بين جميع شركات صناعة السيارات، حيث تتوقع أن تصل تكاليف الرسوم الجمركية إلى 1.45 تريليون ين ياباني، أو ما يعادل 9.1 مليارات دولار تقريباً، خلال سنتها المالية المنتهية في 31 مارس.

كما تكبدت شركات ديترويت الثلاث الكبرى، جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتيس، مجتمعة 6.5 مليارات دولار من تكاليف الرسوم الجمركية في عام 2025. أما شركات بي إم دبليو، وهوندا، وهيونداي-كيا، ومازدا، ومرسيدس-بنز، ونيسان، وسوبارو، وفولكسفاغن، فقد أبلغت أو توقعت كل منها فواتير تتجاوز مليار دولار.

وتختلف الرسوم الجمركية بشكل كبير بين الشركات، وذلك تبعاً لنسبة مبيعات كل منها في الولايات المتحدة، وحسب ما إذا كانت السيارات تأتي من مصانع خارجية، ونسبة المكون المحلي في السيارة. وتخضع سيارات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية لرسوم استيراد بنسبة 15%. أما السيارات الكندية والمكسيكية التي تستوفي شروط التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، فتواجه رسوماً جمركية بنسبة 25% تحسب على الجزء الذي لا يكون مصدره الولايات المتحدة. وتفرض ضريبة بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم.

وقال سام فيوراني، نائب رئيس قسم التنبؤات العالمية للسيارات في شركة أوتوفوركاست سوليوشنز، إن معظم شركات تصنيع السيارات امتنعت عن تحميل المشترين تكاليف الرسوم الجمركية. وأضاف فيوراني لـ«أوتوموتيف نيوز»: «لم يتم رفع الأسعار ﻷن الشركات اعتقدت أنه سيكون وضعاً مؤقتاً في هذه السوق التنافسية، لذا تحملت العديد من الشركات هذه التكاليف في البداية».