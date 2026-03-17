«تسلا» و«إل جي» تتحدان لبناء مصنع بطاريات بـ 4.3 مليارات دولار في ميشيغان

أعلنت شركتا تسلا وLG Energy Solutions عن خطة لإنشاء مصنع للبطاريات في مدينة لانسينغ بولاية ميشيغان بتكلفة تبلغ 4.3 مليارات دولار، لتوريد بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد لوحدة أنظمة تخزين الطاقة التابعة لتسلا، بما في ذلك نظام ميغاباك 3. ومن المقرر بدء الإنتاج العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تنويع سلسلة التوريد وتقليل تأثير الرسوم الجمركية على الإنتاج.

وسيساهم المصنع في إنشاء سلسلة إمداد محلية قوية للبطاريات، ما يدعم نمو أنظمة تخزين الطاقة في الولايات المتحدة، ويأتي في ظل زيادة الطلب من مراكز البيانات الأمريكية، خصوصاً مع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تعكس التوسع الاستراتيجي لشركة LG Energy Solutions في سوق أنظمة تخزين الطاقة سريع النمو، إضافة إلى جهود تسلا لتنويع مصادر البطاريات وتقليل اعتمادها على الواردات الصينية، والتي أثرت الرسوم الجمركية على أعمال تخزين الطاقة بنحو 200 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2025.

ويتوقع محللون أن يرتفع الطلب على بطاريات أنظمة التخزين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 78 غيغاواط ساعة بحلول 2035، بما يعادل نحو 9% من إجمالي الطلب على الكهرباء، مع توقعات نمو سوق أنظمة تخزين الطاقة ليصل إلى 130 غيغاواط ساعة بحلول 2030، مدفوعاً بالطلب من مراكز البيانات وقطاعات الطاقة المتجددة.