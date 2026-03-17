المركزي الإندونيسي يثبت معدل الفائدة عند 4.75 % مع مراقبة تأثيرات صراع الشرق الأوسط

أبقى البنك المركزي الإندونيسي على معدل الفائدة دون تغيير عند 4.75 %، في خطوة تواكب مراقبته لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية «الروبية».

وذكرت وكالة بلومبرج أن القرار كان متوافقاً مع توقعات 30 اقتصادياً شملهم استطلاع الوكالة. ويُذكر أن البنك المركزي الإندونيسي حافظ على معدل الفائدة نفسه منذ أكتوبر الماضي.

وأوضح محافظ البنك المركزي، بيري وارجيو، أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى تفاقم التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، ما قلص مساحة التخفيف النقدي على مستوى العالم. وأضاف أن البنك بحاجة لتقدير تداعيات الحرب على الاقتصاد الإندونيسي والأسواق المالية والتعامل معها، بهدف الحفاظ على زخم النمو واستقرار السوق.