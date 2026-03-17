النفط يرتفع فوق 103 دولارات للبرميل مع تعطل الإمدادات بفعل حرب إيران

ارتفعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة اليوم الثلاثاء لتعوض خسائر الجلسة ​السابقة في ظل تجدد المخاوف بشأن الإمدادات، مع إغلاق مضيق هرمز بشكل ‌شبه كامل ​ورفض حلفاء الولايات المتحدة الدعوات لنشر سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط عبر هذا الممر الاستراتيجي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.07 دولارات، أو 3.1 بالمئة، إلى 103.28 دولارات للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.35 دولارات، أو 3.6 بالمئة، إلى 96.85 دولاراً.

وفي الجلسة السابقة، سجلت العقود ⁠الآجلة لخام برنت انخفاضاً 2.8 بالمئة عند التسوية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.3 بالمئة بعد أن أبحرت بعض السفن عبر المضيق.

ويشهد مضيق هرمز - الذي يمر عبره 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم - توقفاً كبيراً بسبب ‌الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت الآن أسبوعها الثالث، ما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم.

وقال توني سيكامور محلل السوق في آي. جي في مذكرة «لا تزال المخاطر ‌كبيرة: يكفي أن تقوم جماعة مسلحة إيرانية واحدة بإطلاق صاروخ أو ‌زرع لغم على ناقلة عابرة لإشعال الوضع برمته من جديد». ورفض العديد ‌من حلفاء الولايات المتحدة دعوة ‌رئيسها دونالد ترامب أمس الإثنين لإرسال سفن حربية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، ما أثار انتقاداته متهماً الشركاء الغربيين بالجحود ​بعد دعمهم لعقود.

وقالت ‌بريانكا ساشديفا كبيرة محللي ​السوق في فيليب نوفا «في الوقت الحالي، تركز ⁠أسواق النفط على أمد الصراع وتوقف الإمدادات عبر مضيق هرمز، وفي النهاية، الأضرار التي ستخلفها هذه الفوضى على البنية التحتية للنفط في الخليج».

وارتفعت أسعار الخامات القياسية التي تنتجها منطقة الشرق الأوسط ⁠إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتصبح أغلى أنواع النفط في العالم، وأرجع المتعاملون ذلك إلى انخفاض الإمدادات المتاحة للتسليم.

وللحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، اقترح رئيس وكالة الطاقة الدولية أن تسحب الدول الأعضاء ​المزيد من النفط إضافة إلى 400 مليون برميل كانت قد وافقت بالفعل على سحبها من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وقالت إسرائيل إن لديها خططاً مفصلة لمواصلة الحرب لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل، في الوقت الذي شن فيه الجيش الإسرائيلي هجمات على مواقع في أنحاء ​إيران خلال الليل.