متوسط أسعار الديزل في أمريكا يتجاوز 5 دولارات للمرة الثانية في ‌التاريخ

تجاوز متوسط سعر التجزئة للديزل في الولايات المتحدة خمسة دولارات للجالون وذلك للمرة الثانية فقط في ‌التاريخ، مع ​تراجع إمدادات هذا الوقود الصناعي بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بحسب شركة تتبع أسواق الوقود (جاس بادي).

وحذر اقتصاديون من أن ارتفاع أسعار الديزل قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، إذ يستخدم هذا الوقود في التصنيع والشحن، ولأن ارتفاع تكاليف إنتاج ونقل السلع ⁠تنعكس في النهاية على أسعار المستهلكين. وقد يشكل تضخم أسعار الوقود خطراً كبيراً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي يستعد فيه حزبه الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

وأظهرت بيانات جاس بادي أن متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة تجاوز خمسة دولارات للجالون اليوم الاثنين. وكانت المرة الوحيدة الأخرى التي تجاوز فيها ‌سعر بيع الديزل بالتجزئة هذا المستوى في ديسمبر 2022، عندما كانت أسواق النفط العالمية لا تزال تعاني من ‌تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا في وقت سابق من ذلك العام.

وسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت أسبوعها الثالث الآن، ​اضطراباً شديداً في سلاسل إمداد الديزل العالمية، ​نظراً لأن الشرق الأوسط مورد رئيسي ⁠لكل من هذا الوقود ونوع النفط الخام الأنسب لإنتاجه.

ويؤثر الإغلاق شبه الكامل الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز على ما يتراوح بين ​10 و20% من إجمالي إمدادات ⁠الديزل العالمية المنقولة بحراً. علاوة على ذلك، دفع تراجع تدفق النفط الخام من الشرق الأوسط إلى مصافي التكرير الآسيوية العديد منها إلى خفض الإنتاج، ⁠ما أثر بشكل أكبر على توافر الديزل عالمياً.

ولم تفلح سلسلة الإجراءات التي أعلن عنها ترامب وقادة عالميون آخرون، بما في ذلك سحب احتياطيات نفطية قياسية من قبل الدول الصناعية، في كبح ارتفاع أسعار الوقود حتى الآن.

وبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 3.76 دولارات للجالون الواحد، وهو أعلى ​مستوى منذ أكتوبر 2023، وفقاً لبيانات جاس بادي.

وكتب باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل النفط في جاس بادي، في مدونة: «ما لم تُستأنف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل ملموس، فمن ​المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الوقود».