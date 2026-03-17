مؤشر نيكاي يتراجع لليوم الرابع بفعل ضغوط أسهم التكنولوجيا وارتفاع النفط

واصل مؤشر نيكاي الياباني تراجعه لليوم الرابع على التوالي، بعد أن فقد مكاسبه المبكرة خلال جلسة التداول، متأثراً بضعف أسهم شركات التكنولوجيا وارتفاع أسعار النفط.

وانخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.09% ليغلق عند 53,700.39 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.45% إلى 3,627.07 نقطة.

وكان المؤشر قد سجل ارتفاعاً في بداية الجلسة بدعم من تراجع أسعار النفط خلال التداولات السابقة، ما عزز معنويات المستثمرين. إلا أن عودة أسعار النفط للارتفاع في الأسواق الآسيوية، إلى جانب استمرار ضعف أسهم شركات تصنيع الرقائق، ضغطت على أداء السوق.

وأشار محللون إلى أن غياب مفاجآت إيجابية من إعلان شركة إنفيديا خلال مؤتمرها السنوي للمطورين دفع المستثمرين إلى بيع أسهم قطاع أشباه الموصلات، ما أثر سلباً على المؤشر.

وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية: «باع المستثمرون أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية لعدم وجود مفاجأة إيجابية كبيرة في تصريحات إنفيديا خلال الليل. ويتحرك مؤشر نيكاي عكسياً مع أسعار النفط هذه الأيام». وأنهت إنفيديا تداولاتها مرتفعة بنسبة 1.6% بعد أن أعلن رئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ، عن مكونات جديدة في المؤتمر السنوي للمطورين.

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، حيث انخفض سهم شركة أدفانتست بنسبة 2.5%، كما هبط سهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 1.8%.

في المقابل، سجلت بعض الأسهم مكاسب، إذ ارتفع سهم شركة كاواساكي كيسن للشحن بنسبة 6.3%، تلتها شركة دايتشي سانكيو للأدوية بنسبة 5.9%.

أما أكبر الخاسرين فكانوا من شركات التكنولوجيا، حيث تراجع سهم فوروكاوا إلكتريك بنسبة 6.7%، وسهم سوميتومو إلكتريك إندستريز بنسبة 6.2%، وسهم ليزرتك بنسبة 5.2%.

ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار تأثر الأسواق العالمية بتقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، ما ينعكس بشكل مباشر على توجهات المستثمرين في الأسواق الآسيوية.