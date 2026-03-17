قفزة في أسعار القمح بسبب تدهور المحصول في أمريكا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح الأمريكي خلال تعاملات آسيا اليوم الثلاثاء بعد أن أكدت نتائج مسح حديث المخاوف من تدهور محصول فصل الشتاء في جنوب الولايات المتحدة بعد معاناة مساحات واسعة من مناطق الزراعة من موجة جفاف.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن مسح حالة المحاصيل للأسبوع المنتهي في 15 مارس الحالي الذي نشرته وزارة الزراعة الأمريكية مساء أمس اظهر، انخفاضا في محاصيل القمح المصنفة حالتها جيدة أو ممتازة في كانساس وأوكلاهوما، وزيادة في المحاصيل المصنفة حالتها سيئة أو سيئة جدا.

وتوقعت شركة فايسالا إكسويذر أن يؤدي المزيد من الجفاف هذا الأسبوع إلى تفاقم نقص الرطوبة في سهول حزام القمح.

وقال دينيس فوزنيسنسكي، خبير الاقتصاد الزراعي في مجموعة كومنولث بنك أوف أستراليا المصرفية، إن مساحة أراضي زراعة القمح الشتوي في الولايات المتحدة التي تعاني من الجفاف هذا الموسم زادت مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مما قد يؤثر سلبا على العرض ويرفع الأسعار.

وارتفع سعر القمح بنسبة تصل إلى 7ر1% اليوم الثلاثاء، قبل أن يتراجع. كما ارتفعت العقود الآجلة للحبوب والبذور الزيتية وسط توقعات بانخفاض إمدادات الأسمدة على المدى القريب نتيجة للحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى.

وقد أدى عدم اليقين بشأن مدة استمرار هذه الحرب التي عرقلت إلى حد كبير إمدادات الأسمدة القادمة من دول الخليج عبر مضيق هرمز، إلى ترك المزارعين في جميع أنحاء العالم في حيرة من أمرهم بشأن موعد انتهاء نقص الإمدادات، بحسب فوزنيسنسكي.

وبحلول الساعة الواحدة و34 دقيقة بعد الظهر بتوقيت سنغافورة ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 1% لتصل إلى 0325ر6 دولارات للبوشل (البوشل يعادل حوالي 27 كيلوجراما). كما ارتفع سعر الذرة بنسبة 9ر0% ليصل إلى 58ر4 دولارات للبوشل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا بنسبة 5ر0%.