شركات الطيران في تايلاند تطالب بخفض ضريبة الوقود لتخفيف ضغوط النفقات

دعت شركات الطيران في تايلاند الحكومة إلى خفض الضريبة على وقود الطائرات، في محاولة للتخفيف من الضغوط المتزايدة على تكاليف التشغيل مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقال بوتيبونغ براسارتتونغ أوسوث، رئيس رابطة شركات الطيران في تايلاند والرئيس التنفيذي لشركة بانكوك للطيران: إن الدعم الحكومي يمكن أن يساعد شركات الطيران على إدارة ضغوط التكاليف الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

وأضاف: إن قطاع الطيران يعد بنية تحتية أساسية لقطاع السياحة والاقتصاد في البلاد، خصوصاً في المناطق السياحية الرئيسية، مشيراً إلى أن استقرار تكاليف التشغيل ضروري للحفاظ على نشاط السفر.

ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه سعر خام برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط، إلى نحو 105 دولارات للبرميل في تعاملات الاثنين، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط ودخول الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى أسبوعها الثالث.

وسجل النفط زيادة تراكمية تقارب 40% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، بعدما ارتفع خلال التعاملات بنسبة 1.6% إلى نحو 104.73 دولارات للبرميل، متراجعاً قليلاً عن مستوى 106 دولارات الذي سجله في بداية التداول.