النفط يرتفع مع تصاعد المخاطر حول "هرمز"

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع عودة تركيز المستثمرين إلى التهديدات ​التي تواجه منشآت النفط في الشرق الأوسط على الرغم من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب دولا ​أخرى إلى المساعدة في حماية مضيق هرمز الذي يعد شريانا حيويا لشحنات النفط والغاز العالمية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.27 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 104.41 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن ارتفعت 2.68 دولار عند التسوية يوم الجمعة.

وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 99.25 دولارا ⁠للبرميل، وذلك بعد أن صعد بنحو ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة.

وارتفع كلا الخامين بأكثر من 40 بالمئة هذا الشهر إلى أعلى مستوياتهما منذ 2022 بعد أن أوقفت طهران الشحن عبر مضيق هرمز بعد بدء الحرب، ما أدى إلى قطع ‌خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر انقطاع على الإطلاق.

وهدد ترامب بشن مزيد من الهجمات على جزيرة خرج الإيرانية، مركز تصدير النفط، بعد أن هاجم أهدافا عسكرية خلال مطلع الأسبوع.

وقال إريك مايرسون المحلل لدى (إس.إي.بي) في مذكرة "تدرس الولايات المتحدة خيارات عالية المخاطر على الأرض، بما في ذلك شن غارات ​على المواقع النووية ⁠للحصول على اليورانيوم المخصب ⁠الإيراني والاستيلاء على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط، واحتلال جنوب إيران لحماية مضيق هرمز". وأضاف "كل هذه الخيارات تنطوي على تصعيد كبير وتتطلب تحمل مخاطر أعلى بكثير".

وطالب ترامب أمس الأحد دولا أخرى بالمساعدة ⁠في حماية هذا الممر الحيوي للطاقة، مضيفا أن واشنطن تجري محادثات مع عدة دول بشأن مراقبة الممر.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة على اتصال مع إيران أيضا، لكنه عبر عن شكوكه في أن طهران مستعدة لإجراء مفاوضات جادة لإنهاء الصراع.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأحد إن أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط ستبدأ في التدفق إلى ‌السوق قريبا، وهو سحب قياسي للاحتياطيات يهدف إلى مكافحة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.