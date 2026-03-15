ألمانيا تعد مشروع قانون للحد من ارتفاع أسعار الوقود

أعلنت الحكومة في ألمانيا أنها تعمل على إعداد مشروع قانون يلزم شركات النفط بتقديم مبررات مسبقة لأي زيادات في أسعار الوقود بمحطات الخدمة، في خطوة تهدف إلى الحد من الارتفاع السريع للأسعار بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل أكثر من أسبوعين.

وأوضح متحدث باسم الحكومة أن التشريع المقترح سيسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الساعة 12 ظهراً، مع السماح بخفض الأسعار في أي وقت خلال اليوم.

وقد أُحيل مشروع القانون إلى المشاورات الوزارية تمهيداً لعرضه على البرلمان، ومن المتوقع اعتماده في وقت مبكر من هذا الأسبوع دون الحاجة إلى موافقة مجلس الولايات.

ويهدف هذا القانون إلى أن يكون إجراء مؤقتاً لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة، على أن تتم مراجعته بعد انتهاء فصل الصيف.