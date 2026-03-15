الصين وأمريكا يناقشان القضايا التجارية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك في باريس

اختتم اليوم الأول من المحادثات التجارية بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأمريكيين والصينيين في باريس الساعة السادسة مساء يوم الأحد، وستُستأنف صباح الاثنين، حسبما صرح متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية.

اجتمع الجانبان لأكثر من ست ساعات في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.

وبدأ ممثلون من بكين وواشنطن محادثاتهم الاقتصادية والتجارية في باريس يوم الأحد، ما يمهد الطريق لزيارة الدولة، التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين للقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ في غضون أسبوعين تقريباً، وستكون زيارة ترامب إلى الصين هي الأولى لرئيس أمريكي منذ زيارته في ولايته الأولى عام 2017. وستأتي بعد خمسة أشهر من لقاء الزعيمين في مدينة بوسان الكورية الجنوبية واتفاقهما على هدنة لمدة عام واحد في حرب تجارية شهدت مؤقتاً ارتفاعاً في الرسوم الجمركية المتبادلة إلى ثلاثة أرقام قبل أن يتراجع الجانبان.

مع ذلك لا تزال التجارة مصدراً للتوترات، فقد ردت وزارة التجارة، يوم الجمعة، على تحقيق إدارة ترامب التجاري الجديد، الذي يشمل 16 شريكاً تجارياً، من بينهم الصين. وقد يمهد هذا التحقيق، الذي جاء عقب قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية الشاملة، التي فرضها ترامب العام الماضي، الطريق أمام فرض رسوم جمركية جديدة.

من القضايا الأخرى التي يمكن مناقشتها الحرب الإيرانية، لا سيما مع تصاعد القلق العالمي بشأن أسعار النفط وإمداداته، وقد صرح ترامب، يوم السبت، بأنه يأمل أن ترسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى سفناً حربية للحفاظ على مضيق هرمز "مفتوحاً وآمناً".

قبل محادثات الأحد، قال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في بنك ناتيكس الفرنسي وزميل باحث في معهد الدراسات الآسيوية في أوروبا الوسطى، إن اجتماع باريس من المرجح أن يكون أهم اجتماع ثنائي قبل قمة شي-ترامب.