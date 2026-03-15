رؤساء شركات الطيران الأمريكية يضغطون على الكونغرس لدفع رواتب 50 ألف موظف أمن مطارات

حثّ الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران الأمريكية الكبرى الكونغرس، الأحد، على الإسراع في إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي استمر 29 يوماً، والذي أجبر 50 ألفاً من موظفي أمن المطارات على العمل دون أجر، محذرين من أنه قد يُؤدي إلى مزيد من تعطيل حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة.

وقد تسبب غياب موظفي إدارة أمن النقل بالفعل في تعطيل حركة السفر في بعض المطارات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف مع استمرار موسم السفر المزدحم خلال عطلة الربيع.

وكتب الرؤساء التنفيذيون لشركات أمريكان إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، ودلتا إيرلاينز، وساوث ويست إيرلاينز، وجيت بلو إيرويز، وألاسكا إير، وغيرها، في رسالة مفتوحة إلى الكونغرس: «يضطر عدد كبير جداً من المسافرين إلى الانتظار في طوابير طويلة للغاية وبطيئة بشكل مُرهق عند نقاط التفتيش».

وأضافوا: «أولاً، يجب على القادة أن يجتمعوا فوراً للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي، ثم عليهم اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه المشكلة».

في خريف العام الماضي، أدى إغلاق حكومي استمر 43 يوماً إلى اضطرابات واسعة النطاق في حركة الطيران، وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية بخفض الرحلات بنسبة 10% في المطارات الرئيسية. وكتب الرؤساء التنفيذيون: «مرة أخرى، أصبح السفر الجوي ورقة سياسية متداولة وسط إغلاق حكومي آخر».

ودعت مجموعة من المديرين التنفيذيين لشركات الطيران - والتي تضم أيضاً كبار المديرين التنفيذيين في شركات الشحن الجوي فيديكس، ويو بي إس، وأطلس إير - إلى سن تشريع يضمن صرف رواتب جميع موظفي الطيران الحكوميين الأساسيين خلال عمليات الإغلاق الحكومي المستقبلية.

وفشل أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يوم الخميس في جهود متنافسة لتمويل إدارة أمن النقل، التي صرحت الأسبوع الماضي بأن أكثر من 300 ضابط قد استقالوا منذ بدء الإغلاق.

انتهى تمويل وزارة الأمن الداخلي في 13 فبراير بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات إنفاذ قوانين الهجرة التي طالب بها الديمقراطيون.

وتتوقع شركات الطيران موسم سفر ربيعياً قياسياً، حيث يُتوقع أن يسافر 171 مليون مسافر، بزيادة قدرها 4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

في الأسبوع الماضي، أفادت بعض المطارات، مثل مطار هيوستن هوبي ومطار نيو أورليانز، عن طوابير انتظار أمنية تجاوزت ساعتين مع ارتفاع حالات غياب موظفي إدارة أمن النقل (TSA)، بينما أعلن مطار نيوارك يوم السبت عن تأخيرات أعلى من المعتاد.

وكتب الرؤساء التنفيذيون: «لقد سئم الأمريكيون - الذين يعيشون في دوائركم الانتخابية وولاياتكم - من الطوابير الطويلة في المطارات، وتأخيرات السفر، وإلغاء الرحلات الجوية بسبب الإغلاقات المتكررة».

وأغلقت بعض المطارات بعض نقاط التفتيش الأمنية، بينما تعمل مطارات أخرى على جمع التبرعات لمساعدة موظفي إدارة أمن النقل على شراء الطعام أو غيره من الضروريات في ظل انقطاع رواتبهم.