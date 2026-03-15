النفط يتجه لمزيد من المكاسب مع استمرار حرب الشرق الأوسط

تتجه أسعار النفط لمواصلة الارتفاع ​عند بدء التداول الاثنين مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران الأسبوع ‌الثالث، ومع ​تعرض البنية التحتية للنفط للخطر وبقاء مضيق هرمز مغلقاً في أكبر تعطل على الإطلاق لإمدادات النفط على مستوى العالم.

وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأحد إن أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط ستبدأ بالتدفق إلى السوق قريباً، في عملية سحب قياسية تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن حرب الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة أن المخزونات ⁠من منطقة آسيا وأوقيانوس ستطرح على الفور، بينما ستكون المخزونات من أوروبا والأمريكتين متاحة في نهاية مارس.

وارتفع خاما برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 40 % منذ بداية الشهر ليسجلا أعلى المستويات منذ 2022، بعد أن دفعت الهجمات الأمريكية ‌الإسرائيلية على إيران إلى وقف حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 % من إمدادات النفط العالمية. وحث ترامب الحلفاء على نشر سفن حربية لتأمين هذا ‌الممر الاستراتيجي.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الضربات على جزيرة ‌خرج الإيرانية، وهي مركز لتصدير النفط، مما دفع طهران لإظهار التحدي بالتوعد بتكثيف ‌ردها على ذلك.

وقصفت الولايات المتحدة أهدافا ‌عسكرية في جزيرة خرج أمس السبت.

وهاجمت طائرات مسيرة إيرانية محطة نفطية رئيسية في الفجيرة بالإمارات بعد وقت قصير من ​الهجمات على جزيرة ‌خرج.

وقالت ناتاشا كانيفا المحللة ​لدى جيه.بي مورجان «هذا يمثل تصعيدا في الصراع».

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن من المتوقع أن ينخفض المعروض العالمي من النفط ثمانية ملايين برميل يوميا في مارس بسبب تعطل حركة الشحن البحري من الخليج، وأن دولا منتجة في الشرق الأوسط خفضت الإنتاج بما لا يقل عن 10 ملايين برميل ‌يوميا.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم الأحد إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران خلال «الأسابيع القليلة المقبلة».

وأضاف ​أن إمدادات النفط ستتعافى وستنخفض أسعار الطاقة بعد ذلك.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إدارة ترامب رفضت جهودا يبذلها حلفاء لها في الشرق الأوسط لبدء مفاوضات دبلوماسية، ورفضت إيران كذلك إمكان أي وقف لإطلاق النار قبل وقف الضربات الأمريكية والإسرائيلية، مما يقلل من الآمال ​في نهاية سريعة للحرب.