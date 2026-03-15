57 مليار دولار قيمة صفقات طاقة لحلفاء آسيا والمحيط الهادئ مع شركات أمريكية

أعلن وزير الداخلية الأمريكي، دوغ بورغوم، أن حلفاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وقعوا 22 صفقة بقيمة 57 مليار دولار مع شركات أمريكية خلال منتدى أمن الطاقة لمنطقة الهندي-الهادئ الذي عُقد في طوكيو نهاية الأسبوع.

وأوضح بورغوم في مقابلة على قناة «فوكس نيوز» أن القيمة الإجمالية للصفقات ارتفعت من 56 مليار دولار إلى 57 مليار دولار بعد إتمام اتفاق إضافي عقب اختتام المؤتمر.

وأشار إلى أن المنتدى أبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها، قائلاً إن الهدف هو تزويد الأصدقاء والحلفاء بالطاقة حتى لا يضطروا للاعتماد على خصومهم.

كما كشف أن اليابان مهتمة بزيادة وارداتها من النفط الأمريكي، مؤكداً أن طوكيو تلعب دوراً قيادياً ضمن تحالف دولي يسعى إلى زيادة المعروض العالمي من النفط.

وأضاف بورغوم أن اعتماد اليابان على النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز يعزز أهمية شراكتها مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن اليابان تعتزم أيضاً الإفراج عن جزء كبير من احتياطياتها النفطية للمساعدة في استقرار الأسواق العالمية.