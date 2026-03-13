رئيس مجموعة اليورو: على أوروبا التحرك بسرعة لحماية اقتصاداتها من أسعار الطاقة

قال رئيس مجموعة اليورو اليوم الجمعة إن على أوروبا أن تتحرك بسرعة لاحتواء الضغوط وحماية اقتصاداتها ومواطنيها في حال استمرت أسعار الطاقة المرتفعة لفترة طويلة بسبب الحرب في إيران.
وارتفعت أسعار النفط بنحو 37 % منذ اندلاع الحرب، ما زاد من المخاوف بشأن التأثير التضخمي ووضع الحكومات الأوروبية تحت ضغط لمساعدة الأسر والشركات.
وقال كيرياكوس بيراكاكيس، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية اليوناني، إن عواقب الصراع المطول ستنعكس حتما على أسواق الطاقة وتكاليف النقل والأسواق المالية، وفي النهاية على أسعار المستهلكين.
وقال لرويترز ردا على أسئلة أرسلت عبر البريد الإلكتروني "لهذا السبب من المهم أن تتحرك أوروبا بسرعة وبطريقة منسقة لاحتواء الضغوط وحماية شركاتنا ومواطنينا واقتصاداتنا".