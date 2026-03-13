رئيس مجموعة اليورو: على أوروبا التحرك بسرعة لحماية اقتصاداتها من أسعار الطاقة

​قال رئيس مجموعة ‌اليورو اليوم ​الجمعة إن على أوروبا أن تتحرك بسرعة لاحتواء الضغوط وحماية اقتصاداتها ومواطنيها في حال ⁠استمرت أسعار الطاقة المرتفعة لفترة طويلة بسبب الحرب في إيران.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 37 % منذ ‌اندلاع الحرب، ما زاد من ‌المخاوف بشأن التأثير ‌التضخمي ووضع ‌الحكومات الأوروبية تحت ضغط لمساعدة الأسر ​والشركات.

وقال كيرياكوس ‌بيراكاكيس، ​الذي يشغل ⁠أيضا منصب وزير المالية اليوناني، إن عواقب الصراع ​المطول ⁠ستنعكس ⁠حتما على أسواق الطاقة وتكاليف النقل والأسواق المالية، ⁠وفي النهاية على أسعار المستهلكين.

وقال لرويترز ردا على أسئلة أرسلت عبر البريد الإلكتروني "لهذا السبب من ‌المهم أن تتحرك أوروبا بسرعة وبطريقة ​منسقة لاحتواء الضغوط وحماية شركاتنا ومواطنينا واقتصاداتنا".