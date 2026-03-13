النفط يتراجع بعد ترخيص أمريكي يسمح بشراء النفط الروسي





انخفضت أسعار النفط صباح اليوم الجمعة بعد أن أصدرت ​الولايات المتحدة ترخيصا لمدة 30 يوما للدول لشراء شحنات الخام والمنتجات النفطية الروسية ‌العالقة حاليا في ​البحر، مما خفف من المخاوف بشأن الإمدادات. بحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 99.75 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا أو 0.92 بالمئة إلى 94.85 دولار.

ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت الترخيص المؤقت بأنه خطوة ⁠لتهدئة أسواق الطاقة العالمية التي اضطربت بسبب الحرب في إيران. وقال يانج آن المحلل لدى هايتونج فيوتشرز "إصدار الترخيص أدى إلى تهدئة مخاوف السوق، لكنه لن يحل المشكلة الأساسية. والمسألة الأكثر أهمية هي استعادة الملاحة في مضيق هرمز".

وجاء ‌القرار المتعلق بالنفط الروسي بعد يوم من إعلان وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستفرج عن 172 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي في محاولة للحد ‌من ارتفاع أسعار الخام الناجم عن حرب إيران.

وتمت الخطوة بالتنسيق ‌مع وكالة الطاقة الدولية التي أوصت بإطلاق 400 مليون برميل نفط من ‌المخزونات الاستراتيجية بما يشمل مساهمة الولايات ‌المتحدة.

إلا أن توني سيكامور المحلل لدى آي.جي قال في مذكرة إن الارتياح المؤقت الذي بثه قرار وكالة ​الطاقة الدولية تلاشى ‌بسبب التصعيد الخطير في الشرق ​الأوسط. وقفز الخامان القياسيان بأكثر من تسعة ⁠بالمئة أمس الخميس ووصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ أغسطس آب 2022.

وذكرت بلومبرج نيوز أمس الخميس إن سلطنة عمان نقلت جميع السفن من محطة تصدير النفط الرئيسية في ميناء الفحل خارج مضيق هرمز كإجراء احترازي. ومع ذلك، يجري اتخاذ تدابير أخرى للحد من المخاطر المتزايدة. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع سكاي نيوز إن البحرية الأمريكية، ‌ربما بالتعاون مع تحالف دولي، سترافق السفن عبر مضيق هرمز عندما يكون ذلك ممكنا عسكريا.

وأفادت تقارير ​بأن السعودية تدفع علاوة لإعادة توجيه الناقلات إلى البحر الأحمر، باستخدام خط أنابيب الشرق-الغرب لشحن الخام إلى الأسواق العالمية. وقال سيكامور من آي.جي في المذكرة إنه في غضون ذلك تسمح إيران بمرور ناقلة أو ناقلتين يوميا، بشكل أساسي إلى الصين، ​للحفاظ على دعم بكين لها ‌ولضمان تدفق الأموال.