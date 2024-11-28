الدولار يستقر والين يشهد أقوى أسبوع في 3 شهور

استقر الدولار اليوم الخميس بدعم من خفض مفاجئ لأسعار الفائدة في كوريا الجنوبية في حين شهد الين أقوى أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اليابان الشهر المقبل.

وتراجع الين قليلا خلال جلسة التداول الآسيوية، لكنه سجل مستوى 151.59 للدولار وارتفع 2.4 بالمئة هذا الأسبوع ليتعافى من الخسائر التي تكبدها منذ الانتخابات الأمريكية. وتتوقع الأسواق بنسبة 55 بالمئة أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وتراجع الوون الكوري الجنوبي قليلا أيضا إذ أفاد متعاملون أن السلطات ثبتت سعر صرف العملة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه للمرة الثانية على التوالي، وهي نتيجة توقعها أربعة فقط من 38 خبيرا اقتصاديا في استطلاع لرويترز.

وبقي اليورو عند 1.0553 دولار متمسكا بأعلى مستوى له في أربعة أشهر والذي حققه أمس الأربعاء بعد تصريحات تميل إلى تشديد السياسة النقدية من عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.

وكانت التعاملات واسعة النطاق ضعيفة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، لكن على الرغم من الهدوء في الأسواق الرئيسية فقد شهدت الأسواق الناشئة بعض التحركات.

وارتفع البيزو المكسيكي واحدا بالمئة تقريبا بعد أن قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على منصة (تروث سوشيال) إن رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم "وافقت على وقف الهجرة عبر المكسيك"، وهي القضية التي ربطها ترامب بتعهده بفرض رسوم جمركية.

وقفز الروبل الروسي ليستعيد مستوى 110 للدولار بعد أن قال البنك المركزي الروسي إنه سيوقف عمليات شراء النقد الأجنبي حتى نهاية العام لدعم العملة.

وصعد مؤشر الدولار قليلا اليوم الخميس إلى 106.24. وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.26 دولار.

وحافظ الدولار النيوزيلندي على مستوى قوي بعد خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في ولينغتون أمس الأربعاء، بأقل من توقعات السوق بخفضها 75 نقطة أساس.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6480 دولار قبل كلمة لمحافظة البنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك ستقدم خلالها توجيهات حول تأثر سياسة البنك ببيانات التضخم.