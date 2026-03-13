كوريا الجنوبية تمرر قانون ضخ الاستثمار في أمريكا

وافق البرلمان الكوري الجنوبي، الخميس، على مشروع قانون خاص يلزم سول بتنفيذ تعهدات باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سعيها لإيجاد أسس قانونية جديدة لفرض رسوم جمركية على كوريا الجنوبية، وغيرها من دول العالم، بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية بإبطال قرارات ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية.

وأقر البرلمان الكوري الجنوبي مشروع القانون في جلسة عامة، بعد حصوله على موافقة بالإجماع من لجنة برلمانية خاصة، وموافقة اللجنة القضائية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن مشروع القانون يمهد الطريق لإنشاء هيئة حكومية جديدة للإشراف على مشاريع الاستثمار المرتبطة بالاتفاقية التجارية المبرمة مع واشنطن في العام الماضي.

ومع إقرار مشروع القانون، تتطلع سول إلى إتمام الاتفاقية التجارية، بعد أشهر من المفاوضات الشاقة بين الحليفين حول الرسوم الجمركية والاستثمار.

وأثارت التأخيرات في تنفيذ الالتزام، غضب ترامب، ما دفعه في يناير إلى التهديد بفرض رسوم تصل إلى 25 % على الواردات الأمريكية من البضائع الكورية، وحثّ كوريا الجنوبية على تسريع إقرار مشروع القانون. وفي حين يضفي إقرار القانون بعض الوضوح على الوضع بالنسبة لكوريا الجنوبية، فإن قرار المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي، إلغاء صلاحيات ترامب الطارئة لفرض الرسوم الجمركية، قد أثار حالة من عدم الاستقرار المتجدد في التجارة العالمية.

وقد أُضيف مزيد من الغموض إلى توقعات التجارة بين عشية وضحاها، بعد أن أعلن الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، أن مكتبه سيبدأ تحقيقاً بشأن أكثر من اثنتي عشرة دولة كبرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية، لفرض رسوم جمركية عليها، بموجب المادة 301 من قانون التجارة.