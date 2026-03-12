20 مليون امرأة غير متزوجة بأمريكا يمتلكن منزلاً

كشفت بيانات جديدة عن زيادة ملحوظة في عدد النساء غير المتزوجات اللواتي يمتلكن منازل في الولايات المتحدة، رغم التحديات الكبيرة المتعلقة بارتفاع تكاليف السكن وأسعار الفائدة على الرهن العقاري. وبحسب أرقام شركة فيرست أميركان المتخصصة في حلول الملكية والتسوية وإدارة المخاطر العقارية، يمتلك أكثر من 20 مليون امرأة غير متزوجة منزلاً، أي ما يعادل 50.9% من إجمالي هذه الفئة. ويعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق للنساء غير المتزوجات اللواتي يمتلكن منازل.

ويعد هذا الإنجاز تقدماً كبيراً بالنظر إلى أن النساء غير المتزوجات لم يكن مسموحاً لهن بشراء العقارات دون كفيل حتى عام 1974. ففي عام 1981، شكلت النساء غير المتزوجات 11% فقط من مشتري المنازل، مقارنة بـ 10% للرجال غير المتزوجين. أما اليوم، فتشكل النساء غير المتزوجات 21% من مشتري المنازل، في حين لا تتجاوز نسبة الرجال غير المتزوجين 9%. وأرجعت فيرست أميركان جزءاً من هذا النجاح إلى ارتفاع نسبة النساء غير المتزوجات الحاصلات على شهادة جامعية من 20% عام 2000 إلى 35% عام 2025، ما وسع قاعدة المشترين المؤهلين مالياً. كما أظهرت الدراسة أن متوسط دخل النساء غير المتزوجات ارتفع بمقدار 9000 دولار مقارنة برواتب عام 2000 بعد تعديلها لقيمة الدولار الحالية، ما عزز قدرتهن على شراء المنازل.