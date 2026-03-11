إنفيديا تستثمر ملياري دولار في " نيبيوس" الهولندية لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي السحابية

أعلنت إنفيديا يوم الأربعاء أنها ستستثمر ملياري دولار في شركة " نيبيوس" الهولندية المتخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، لتضيف بذلك إلى قائمة استثمارات الشركة الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية المتنامية في شركات الذكاء الاصطناعي وبنية مراكز البيانات.

وقفزت أسهم نيبيوس، ومقرها أمستردام والمُدرجة في البورصات الأمريكية، بأكثر من 10% في تداولات ما قبل افتتاح السوق عقب الإعلان عن الصفقة.

وتستثمر الشركة الأغلى قيمة في العالم بكثافة في منظومة الذكاء الاصطناعي وتوسع بنية مراكز البيانات، بما في ذلك استثمارات كبيرة في شركات غالباً ما تكون من عملائها، مما يثير مخاوف بشأن الصفقات الدائرية.

وأعلنت الشركتان أن نيبيوس، وهي من عملاء إنفيديا، ستنشر أكثر من ٥ جيجاوات من سعة مراكز البيانات بحلول نهاية عام 2030. وهذا يمثل طاقة تعادل احتياجات أكثر من ٤ ملايين أسرة أمريكية. في العام الماضي، وافقت شركة إنفيديا على نشر ما لا يقل عن 10 جيجاوات من أنظمتها لصالح شركة OpenAI، وأعلنت لاحقًا عن استثمار بقيمة 30 مليار دولار في الشركة الناشئة.

تُعدّ شركة " نيبيوس" ، إلى جانب "كورويف" ، من بين شركات "الحوسبة السحابية الحديثة" التي تكتسب شهرةً واسعةً من خلال صفقاتٍ بارزةٍ لتزويد شركات الحوسبة السحابية العملاقة في الولايات المتحدة ببنية تحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك صفقة بقيمة 17 مليار دولار مع مايكروسوفت، وصفقة أخرى بقيمة 3 مليارات دولار مع Meta Platforms.

على عكس شركات الحوسبة السحابية الكبرى التي تخدم مجموعةً واسعةً من الصناعات، تُركّز شركات الحوسبة السحابية الحديثة في الغالب على عملاء التكنولوجيا، وتُقدّم قدراتٍ مُصمّمةً خصيصًا لتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، في بيانٍ له: "تبني " نيبيوس" سحابة ذكاء اصطناعي مُصمّمة لعصر الذكاء الاصطناعي"، مُضيفًا أن هذه الشراكة ستُمكّن شركة الحوسبة السحابية من التوسع لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الذكاء.

وأعلنت شركة الحوسبة السحابية عن قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي، حيث ارتفع إلى 2.1 مليار دولار في الربع الأخير من العام، مقارنةً بـ 416 مليون دولار في العام السابق، وذلك في إطار جهودها المكثفة لتوسيع طاقتها الاستيعابية.