شركة العال الإسرائيلية تلغي رحلاتها من وإلى العديد من المدن

أعلنت شركة العال الإسرائيلية للطيران اليوم الأحد إلغاء رحلاتها من وإلى العديد من المدن الأوروبية بالإضافة إلى طوكيو وموسكو حتى 23 يونيو بسبب الصراع بين إسرائيل وإيران.

وألغت الشركة أيضا جميع رحلاتها حتى 17 يونيو، في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وقالت الشركة "بمجرد الحصول على الموافقات من السلطات الأمنية والملاحية المختصة، سنبذل قصارى جهدنا للسماح لأكبر عدد ممكن من الإسرائيليين بالعودة إلى ديارهم واستئناف جدول رحلاتنا تدريجيا وتيسير رحلات إنقاذ من وجهات قريبة من إسرائيل".

وحذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من السفر إلى إسرائيل عبر مصر والأردن على الرغم من فتح حدودهما.

وأوضح المجلس "نود التأكيد على أن كلا من سيناء (في مصر) والأردن يخضعان لتحذيرات سفر من المستوى الرابع، مما يشير إلى مستوى تهديد مرتفع، ونوصي بتجنب السفر إلى هاتين المنطقتين. وتكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة خلال هذه الفترة من التوتر المتصاعد".

وتابع "بالنسبة للإسرائيليين الموجودين حاليا في الخارج والذين ينتظرون العودة إلى البلاد، نوصي بانتظار المستجدات بشأن هذا الأمر من وزارة النقل".

وهوى سهم العال 3.5 بالمئة في تعاملات ما بعد الظهر في تل أبيب.