باركليز يحذر من هبوط ستوكس الأوروبي إلى 550 نقطة إذا استقرت أسعار النفط عند 100 دولار

حذر بنك باركليز من احتمال تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى نحو 550 نقطة في حال استقرت أسعار النفط قرب 100 دولار للبرميل، في ظل تزايد مخاوف المستثمرين بشأن أرباح الشركات وآفاق النمو الاقتصادي نتيجة استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وكان المؤشر الأوروبي القياسي قد أغلق جلسة الثلاثاء عند 606.12 نقاط.

وأشار البنك في مذكرة تحليلية إلى أن استقرار أسعار النفط عند هذا المستوى قد يؤدي إلى تباطؤ نمو أرباح الشركات الأوروبية، حيث قد يتراجع نمو ربحية السهم إلى مستويات منخفضة من خانة الآحاد، خصوصاً إذا ظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد الأوروبي أصبح أقل كثافة في استهلاك الطاقة مقارنة بالماضي، إلا أنه لا يزال عرضة للتقلبات بسبب اعتماده الكبير على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، والتي تمثل نحو 30% من إجمالي الإمدادات.

وعلى مستوى القطاعات، أشار البنك إلى أن موجة البيع الأخيرة في أسهم القطاع المالي والمواد والسلع الاستهلاكية تجاوزت بالفعل ما شهدته الأسواق خلال صدمات سابقة في إمدادات النفط، في وقت يتجه فيه المستثمرون إلى قطاعات أكثر دفاعية مثل الطاقة والتكنولوجيا والمرافق والرعاية الصحية.

وأضافت المذكرة أن الأسواق العالمية ما زالت تظهر قلقاً محدوداً من سيناريو الركود التضخمي، إذ تراهن على أن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات المرتبطة بإيران قد يكون مؤقتاً، مع تقييم احتمالات حدوث صدمة طويلة في الإمدادات على أنها منخفضة نسبياً.

كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط تاريخياً كان يدعم أداء قطاعات الطاقة والمرافق والرعاية الصحية خلال فترات الركود التضخمي، بينما تميل قطاعات مثل الخدمات المالية والاتصالات والسلع الاستهلاكية إلى تسجيل أداء أضعف.