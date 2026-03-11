الأسهم الأوروبية تتراجع وسط توترات الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط

استأنفت الأسهم الأوروبية انخفاضها يوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين للتداعيات الاقتصادية المستمرة نتيجة حرب الشرق الأوسط التي دخلت يومها الثاني عشر، واستيعاب سلسلة من التحديثات من الشركات الأوروبية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.7 % ليصل إلى 601.84 نقطة، بعد يوم من تسجيله أفضل أداء يومي منذ أبريل 2025. وسجل مؤشر داكس الألماني أكبر تراجع بين المؤشرات الإقليمية بنسبة 1.2 %، متأثراً بانخفاض سهم شركة راينميتال المتخصصة في الصناعات الدفاعية بنحو 5 %، رغم إعلانها عن نمو مبيعات يتماشى مع التوقعات.

تصاعدت التوترات في المنطقة بعد تبادل الولايات المتحدة وإسرائيل الضربات الجوية مع إيران، مما أدى إلى إغلاق طرق الشحن الرئيسية عبر مضيق هرمز، ورفع أسعار النفط، وزيادة مخاطر صدمة سعرية. وقد خفض هذا التطور مؤشر ستوكس 600 بنحو 5 % عن أعلى مستوياته القياسية في أواخر فبراير.

وفي تصريحات لوكالة رويترز، أكد يواكيم ناجل، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، أن البنك سيتحرك بسرعة وحسم إذا أدى ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب إلى زيادة مستدامة في التضخم بمنطقة اليورو.

وعلى مستوى الشركات، انخفض سهم جيرسهايمر الألمانية المصنعة للمعدات الطبية بنسبة 9 % بعد تأجيلها إعلان بياناتها المالية لعام 2025 إلى يونيو، بسبب تحقيقات جارية في صفقاتها التجارية. من جهة أخرى، أظهرت البيانات انخفاض التضخم في ألمانيا بشكل طفيف إلى 2.0 % في فبراير.

تتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها لاحقاً اليوم، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك رئيسة البنك كريستين لاغارد ونائب الرئيس لويس دي غيندوس وعضو مجلس الإدارة إيزابيل شنابل، لمعرفة تأثير الأوضاع الجيوسياسية على السياسة النقدية ومستقبل الأسواق.