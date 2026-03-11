تراجع الدولار أمام اليوان الصيني لليوم الثاني على التوالي

لليوم الثاني على التوالي تراجع الدولار أمام اليوان الصيني في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث انخفضت قيمة العملة الخضراء بمقدار 65 بيب إلى 8917ر6 يوان، بعد تراجعها أمس بمقدار 176 بيب إلى 8982ر6 يوان لكل دولار.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.