النساء يدخلن عالم الاستثمار برأس مال أكبر 50 % من الرجال

أظهرت بيانات داخلية نشرتها شركة XTB للوساطة المالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن النساء اللواتي يفتحن حسابات استثمارية لدى الشركة يودعن مبالغ أكبر من الرجال بنحو 50% عند الإيداع الأولي، في مؤشر لافت على تنامي حضور المرأة في أسواق الاستثمار، بحسب ما أورده موقع موقع «فاينانس ماجنت» Finance Magnates.

ووفقاً للشركة التي تتخذ من وارسو مقراً لها، أظهرت بيانات المعاملات خلال الفترة بين أبريل وديسمبر 2025 أن متوسط الإيداع الأولي للنساء بلغ نحو 802 يورو، مقابل 541 يورو للرجال. وشملت البيانات أكثر من 155 ألف عميل، من بينهم نحو 29 ألف امرأة و127 ألف رجل.

وفي بيانات سابقة نشرتها الشركة في اليوم العالمي للمرأة عام 2024، تبين أن النساء شكلن في المتوسط نحو 12% من المستثمرين الجدد على منصات الشركة خلال عام 2023، مع وجود امرأة بين كل أربعة متداولين جدد في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وشملت الأدوات المالية الأكثر تداولاً بين المستثمرات آنذاك الذهب، ومؤشر S&P 500، وزوج العملات اليورو/الدولار، إضافة إلى أسهم Tesla.

ويأتي ذلك ضمن سياق أوسع في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تشير بيانات حديثة صادرة عن FMIntelligence إلى أن النساء يشغلن نحو 6% فقط من مناصب الرؤساء التنفيذيين في شركات التكنولوجيا المالية عالمياً، كما يمثلن حوالي 30% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع.