تراجع مخزونات زيت النخيل في ماليزيا إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

انخفضت مخزونات زيت النخيل في ماليزيا للشهر الثاني على التوالي خلال فبراير لتصل إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، نتيجة تراجع الإنتاج بوتيرة أكبر من انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات، بحسب بيانات مجلس زيت النخيل الماليزي.

وأظهرت البيانات أن المخزونات تراجعت بنسبة 3.9% مقارنة بالشهر السابق لتبلغ نحو 2.70 مليون طن متري، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي، وهو ما قد يدعم العقود الآجلة القياسية لزيت النخيل في الأسواق الماليزية.

كما انخفض إنتاج زيت النخيل الخام بنسبة 18.6% مقارنة بشهر يناير ليصل إلى نحو 1.28 مليون طن، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 22.5% لتبلغ حوالي 1.13 مليون طن. وكان استطلاع أجرته رويترز قد توقع أن تبلغ المخزونات نحو 2.63 مليون طن، مع إنتاج متوقع عند 1.3 مليون طن وصادرات عند 1.18 مليون طن.

في المقابل، ارتفعت واردات ماليزيا من زيت النخيل بشكل ملحوظ، إذ تضاعفت أكثر من مرتين مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 76.276 طناً، ما حد من وتيرة انخفاض المخزونات.

وأوضح أنيلكومار باغاني، رئيس قسم الأبحاث في شركة وساطة الزيوت النباتية «صن فين غروب»، أن زيادة الواردات جاءت نتيجة انخفاض أسعار زيت النخيل في إندونيسيا مقارنة بالمنتجات الماليزية، حيث سارع التجار إلى شحن البضائع قبل دخول رسوم التصدير الإضافية حيز التنفيذ في مارس.

وكانت إندونيسيا قد رفعت رسوم تصدير زيت النخيل الخام إلى 12.5% من السعر المرجعي للزيت مقارنة بـ10% سابقاً، في خطوة تهدف إلى تمويل زيادة نسبة مزج وقود الديزل الحيوي.

ويتوقع متعاملون في السوق أن تنخفض مخزونات ماليزيا بشكل أكبر خلال مارس مع استمرار تراجع الإنتاج، غير أن حجم هذا الانخفاض سيعتمد أيضاً على وتيرة الصادرات. وأشار تاجر مقيم في مومباي إلى أن الصادرات خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر كانت أعلى من الشهر الماضي، مضيفاً أن الصراع في الشرق الأوسط قد يعزز الطلب على زيت النخيل رغم ارتفاع سعره ليقترب من سعر زيت فول الصويا، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن، وهو ما قد يدعم الطلب من قطاع الوقود الحيوي والاستخدامات الغذائية.