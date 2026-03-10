الذهب يرتفع مع انحسار مخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب ​اليوم الثلاثاء مدعومة بانخفاض قيمة الدولار وتراجع أسعار الطاقة بعد ‌أن أشار الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكان انتهاء الحرب في الشرق الأوسط قريبا.

ومن المرجح أن يقلل انحسار التضخم المحتمل الناجم عن الحرب من احتمال رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، وهو ما يعد عاملا إيجابيا للذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع سعر الذهب ⁠في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 5161.54 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:29 بتوقيت جرينتش. وصعدت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.3 بالمئة إلى 5171.10 دولارا.

وانخفض الدولار 0.3 ‌بالمئة، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا، " ارتفعت أسعار الذهب نتيجة لتصريحات ‌الرئيس الأمريكي ترامب نفسه، التي أشار فيها إلى إمكان ‌خفض التصعيد... لذا، قد نشهد انخفاضا في توقعات ‌التضخم المحتملة في ظل هذا الانخفاض ‌الحاد في أسعار النفط".

وهوت أسعار النفط بأكثر من 10 بالمئة عقب تصريحات ترامب.

لكنه ​حذر أيضا من ‌أن الهجمات ​الأمريكية قد تتصاعد بشدة إذا ⁠سعت إيران إلى منع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وتسببت الحرب في إغلاق مضيق هرمز ​مما أدى ⁠إلى توقف ⁠ناقلات النفط لأكثر من أسبوع وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء المخازن، الأمر الذي رفع أسعار الطاقة.

وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ⁠تفاقم المخاوف بشأن التضخم وزاد من تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن انخفاض أسعار الفائدة يعزز جاذبيته كملاذ آمن.

وتنتظر الأسواق الآن مؤشر ‌أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره غدا الأربعاء، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي- مقياس التضخم ​المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي- يوم الجمعة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 88.25 دولارا للأوقية. وانخفض سعر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 2177.02 دولارا، وتراجع سعر ​البلاديوم 0.9 بالمئة إلى ‌1675.58 دولارا.