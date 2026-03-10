النفط ينخفض 9% مع توقعات ترامب بتراجع التصعيد في الشرق الأوسط

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات في الجلسة السابقة، مع توقع الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب في الشرق الأوسط قد تنتهي قريبا، مما هدأ المخاوف من بشأن الاضطرابات المطولة في إمدادات النفط العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من تسعة دولارات إلى 89.58. دولار للبرميل في الساعة 0018 بتوقيت جرينتش، وهوى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة دولارات إلى 85.77 دولار. وقفزت أسعار النفط إلى ⁠ما يزيد عن 100 دولار للبرميل أمس الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال الجلسة عند 119.50 دولار لخام برنت و119.48 دولار لخام غرب تكساس الوسيط، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2022، إذ أثار خفض السعودية ومنتجين آخرين ‌الإمدادات خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران مخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية.

وتراجعت الأسعار لاحقا بعد أن قال معاون في الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى ‌مكالمة هاتفية مع ترامب وتبادل معه مقترحات تهدف إلى تسوية ‌سريعة لحرب إيران، مما هدأ المخاوف بشأن اضطراب طويل الأمد في ‌الإمدادات.

وقال ترامب أمس الاثنين في ‌مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس نيوز) إنه يعتقد بأن واشنطن "متقدمة جدا" عن الإطار الزمني الأولي للحرب الذي قدره بأربعة إلى خمسة أسابيع.