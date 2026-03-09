ترامب: من السابق لأوانه الحديث عن مصادرة النفط الإيراني

قال ‌الرئيس الأمريكي ​دونالد ​ترامب ⁠في ​مقابلة ​مع شبكة ​إن.بي.سي ​نيوز اليوم الاثنين ‌إن "من ⁠السابق ​لأوانه ​الحديث ⁠عن" ​مصادرة ​النفط ⁠الإيراني.

وقال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن يراجع الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين مجموعة من الخيارات لضبط أسعار النفط التي ارتفعت إلى أكثر من ‌100 دولار للبرميل بسبب الحرب على إيران.

وتعكس الجهود مخاوف البيت الأبيض من أن ارتفاع أسعار الخام سيضر الشركات والمستهلكين الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر في وقت يأمل فيه الحزب الجمهوري في الحفاظ على سيطرته على الكونجرس.

وقال المصدران إن ​المسؤولين الأمريكيين في واشنطن يناقشون مع نظرائهم من مجموعة الدول السبع الكبرى احتمال الإفراج المشترك عن ​كميات من الاحتياطيات الإستراتيجية كأحد الإجراءات العديدة قيد المناقشة حاليا.