ماليزيا تثبت سعر الوقود المدعوم رغم ارتفاع أسعار النفط

أعلنت الحكومة الماليزية عن نيتها تثبيت سعر الوقود المدعوم الأكثر شعبية في البلاد خلال الشهرين المقبلين، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية.

وقال وزير المالية الثاني، أمير حمزة عزيزان، لوكالة الأنباء الماليزية برناما: «ستحافظ الحكومة على أرخص بنزين في البلاد، المعروف باسم رون 95، عند مستوى 1.99 رينجت ماليزي (0.50 دولار أمريكي) للتر خلال هذه الفترة».

وأضاف الوزير أنه من المبكر تحديد ما إذا كان ارتفاع أسعار النفط العالمية سيُعوّض عن تكاليف دعم الوقود من خلال زيادة إيرادات البلاد من صادرات النفط، وما إذا كان ذلك سيؤثر في توزيعات أرباح شركة بتروليام ناسيونال الماليزية (بتروناس) المملوكة للدولة.

وأكد الوزير لوكالة بلومبرغ أن إمدادات النفط في ماليزيا مستقرة ولن تشهد أي انقطاعات، رغم الاضطرابات العالمية في الإمدادات نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو ثلث إمدادات الطاقة العالمية.