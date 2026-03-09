الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع مجموعات تنسيق إمدادات النفط والغاز

​قال متحدث باسم ‌المفوضية الأوروبية، ​اليوم الاثنين، إن الجهات المعنية بتنسيق إمدادات النفط والغاز في الاتحاد الأوروبي ⁠ستجتمع الخميس لبحث الوضع في الشرق الأوسط، بعد أن ‌تسببت أزمة إيران في قفزة لأسعار ‌النفط لتتخطى مئة دولار للبرميل.

ومن ‌المقرر أن ‌تراقب هذه ‌المجموعات تأثير الحرب في الشرق الأوسط ​على ‌قطاع ​الطاقة وتناقش ⁠أحدث تقييمات من دول التكتل بشأن إمدادات ​النفط.

ومطلوب ⁠من ⁠دول الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بمخزونات نفط ⁠تكفي الاستهلاك لمدة تسعين يوماً.

وتشمل المجموعات التي ستجتمع لبحث الأمر ممثلين عن حكومات ‌دول التكتل وتراقب تأمين إمدادات ​النفط والغاز وتنسق الإجراءات في أثناء الأزمات.