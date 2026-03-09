البنوك الأوروبية تقلص الفجوة مع نظيراتها الأمريكية في 2025

تمكنت البنوك الأوروبية الكبرى من تقليص الفجوة مع منافساتها في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

وفقاً لحسابات شركة الاستشارات والتدقيق «إرنست أند يونج»، رفعت أكبر عشرة بنوك أوروبية أرباحها مجتمعة بنحو 8% خلال عام واحد، في حين سجلت نظيراتها في الولايات المتحدة تراجعاً في النتائج بنحو 9%.

ومع ذلك، بلغ صافي الأرباح المجمعة لأكبر عشرة بنوك في الولايات المتحدة ما يعادل نحو 164 مليار يورو، أي أعلى بنحو 80% مقارنة بأكبر عشرة بنوك في أوروبا من حيث إجمالي الأصول، والتي بلغت أرباحها مجتمعة نحو 92 مليار يورو. وخلال جميع سنوات العقد الماضي كانت البنوك الأمريكية في الصدارة.

وأوضح الخبير لدى «إرنست آند يونج»، رالف إيكرت، أن التحليل الأخير يظهر أن سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها الحكومة الأمريكية لم تمر دون تأثير في البنوك الأمريكية، حيث تراجعت جودة القروض بشكل ملحوظ للعام الثاني على التوالي، وقال: «مع ذلك يظل من الثابت أن البنوك الأمريكية لا زالت تتفوق على نظيراتها الأوروبية في مؤشرات رئيسة، وإن كان ذلك لم يعد واضحاً بالقدر نفسه كما في الماضي القريب».

وتصدرت قائمة البنوك محل الدراسة، والتي تضم مؤسسة ألمانية واحدة هي «دويتشه بنك»، مرة أخرى وبفارق كبير مجموعة «جيه بي مورجان تشيس» الأمريكية بأرباح بلغت ما يعادل نحو 48.6 مليار يورو في عام 2025. وبحسب تحليل «إرنست آند يونج»، حقق بنك «إتش إس بي سي» أعلى أرباح بين البنوك الأوروبية الكبرى خلال العام الماضي بنحو 19 مليار يورو.

كما تقلصت الفجوة بين الولايات المتحدة وأوروبا فيما يتعلق بالربحية. فقد بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية لدى البنوك الأمريكية 11.6%، مقابل 9.8% في أوروبا في عام 2025، في حين كانت النسبة في العام السابق 12.1% مقابل 9%. ويقيس العائد على حقوق الملكية نسبة الأرباح إلى رأس المال المستخدم، وبالتالي يوضح مدى كفاءة الشركة في استخدام هذا المال.