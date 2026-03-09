مؤشر نيكاي الياباني يهبط أكثر من 5% مع تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي بسبب ارتفاع النفط

انخفض مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 5% إلى أدنى مستوى له في شهر يوم الاثنين، وسط موجة بيع واسعة النطاق، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف من التضخم والتباطؤ الاقتصادي.

وتراجع مؤشر نيكاي بنسبة 5.2% إلى 52,728.72 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 2 فبراير، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 3.8% إلى 3,575.84 نقطة.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي بنسبة تصل إلى 7.8% خلال الجلسة، مقتربةً من مستوى كان من شأنه أن يُفعّل آلية وقف التداول.

قبل أسبوعين فقط، سجل كل من مؤشري نيكاي وتوبكس مستويات قياسية مرتفعة، مدعومة بتوقعات نمو الأرباح، وحزمة التحفيز التي أطلقتها رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، وارتفاع مدفوع بالذكاء الاصطناعي.

قال هيتوشي أساوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة إدارة الأصول وان: "بدأ السوق يأخذ تأثير الصراع في الشرق الأوسط على محمل الجد. وحتى الأسبوع الماضي، كان هناك بعض التفاؤل، واقتنص المستثمرون الأسهم عند انخفاضها، ولكن الآن هناك تساؤل حول إمكانية صعود السوق".

وأضاف: "إن انخفاض مؤشر نيكاي بالوتيرة الحالية مبرر إذا طال أمد الصراع في الشرق الأوسط". وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25% يوم الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، حيث خفض بعض المنتجين الرئيسيين الإمدادات، وسيطرت مخاوف من اضطرابات مطولة في الشحن على السوق بسبب تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

في غضون ذلك، عيّنت إيران يوم الاثنين مجتبى خامنئي خلفًا لوالده علي خامنئي مرشدًا أعلى، في إشارة إلى بقاء المتشددين في السلطة، بينما دفعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، التي بدأت قبل أسبوع، أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

تراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، حيث خسرت أسهم أدفانتست وطوكيو إلكترون 11.03% و6.87% على التوالي.

وانخفضت أسهم البنوك، حيث خسرت كل من مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية أكثر من 3%.

وأعرب شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية، عن قلق السوق إزاء التأثير السلبي لارتفاع أسعار النفط على أرباح الشركات.

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية الـ 33 لبورصة طوكيو، حيث سجل قطاع المعادن غير الحديدية خسارة بلغت 8.38% ليصبح القطاع الأسوأ أداءً.