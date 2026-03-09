الدولار يرتفع مع وصول أسعار النفط إلى عتبة 120 دولاراً

ارتفع الدولار اليوم الاثنين مع صعود أسعار النفط الذي ​دفع المستثمرين إلى البحث عن سيولة نقدية بسبب مخاوف من أن ‌تؤدي حرب طويلة ​الأمد في الشرق الأوسط إلى تعطيل قوي لإمدادات الطاقة والإضرار بالنمو العالمي.

وفقد الدولار بعض مكاسبه في فترة تداولات ما بعد الظهيرة في الأسواق الآسيوية بعد تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز يفيد بأن وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سيناقشون اليوم الاثنين فكرة سحب مشترك للنفط من ⁠الاحتياطيات الطارئة بتنسيق من وكالة الطاقة الدولية، الأمر الذي أدى إلى تراجع طفيف في أسعار النفط بعد أن ارتفعت في وقت سابق إلى ما يقرب من 120 دولارا للبرميل.

وهبط اليورو 0.6 بالمئة والجنية الإسترليني 0.7 بالمئة ‌وتراجع أيضا الدولار الأسترالي والفرنك السويسري رغم أنه من عملات الملاذ الآمن.

وقال راي أتريل رئيس قسم استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "لا ينقص الدولار أي عامل ‌دعم من اعتبارات الملاذ الآمن التقليدية، ومن الواضح أيضا أن ‌وضع الولايات المتحدة بين مصدري الطاقة يتناقض تماما مع وضع معظم ‌دول أوروبا".

وأدى تراجع حاد في ‌الأسواق إلى عمليات بيع عشوائية عبر مختلف الأصول اليوم الاثنين.

وهبطت أسعار الأسهم والسندات والمعادن الثمينة إذ تحول المستثمرون، ​الذين شعروا بالخوف ‌من تأثير ارتفاع أسعار ​النفط على التضخم العالمي والنمو الاقتصادي، ⁠إلى تجنب المخاطرة وجني الأرباح من بعض صفقاتهم الأكثر ربحية.

وقال مايكل إيفري كبير المحللين العالميين في رابوبنك "كلما طال هذا الوضع، ازداد الضرر بشكل متسارع مثل تأثير ​سقوط الدومينو، وهو ⁠بالضبط ما يظهره ⁠النفط الآن لسوق شهدت بعض التوقعات الأسبوع الماضي بأن الأمور قد تكون أسوأ بكثير".

وأضاف "إذا بقينا على نفس الوضع في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، فقد ⁠تصبح الأمور مرعبة للغاية".

وهبط اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.1548 دولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في وقت سابق من الجلسة. ونزل الجنيه الإسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.333 دولار.

وزاد الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.43 بالمئة إلى 0.7795. وهبط الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة ‌والدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة بعد أن قلصا خسائر أكبر سابقة.

وقال المحللون إن آسيا قد تتحمل ​وطأة صدمة أسعار الطاقة، نظرا لاعتماد المنطقة الكبير على النفط والغاز من الشرق الأوسط.

وزاد الدولار 0.4 بالمئة أمام الين مسجلا 158.47 وارتفع أيضا أمام الوون الكوري 0.26 بالمئة إلى 1485.50 بعد أن زاد بأكثر من واحد بالمئة في ​وقت سابق من الجلسة.