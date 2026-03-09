النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 بالمئة اليوم الاثنين لتسجل أعلى مستوى منذ منتصف عام 2022، ​حيث خفض بعض المنتجين الرئيسيين الإمدادات وسيطرت على السوق مخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الشحن بسبب ‌اتساع نطاق الحرب الأمريكية ​الإسرائيلية مع إيران.

وتسود أسواق الطاقة حالة من التوتر البالغ نظرا لتصاعد الأزمة حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية.

وأدى تعطل حركة الناقلات وتزايد المخاطر الأمنية إلى تباطؤ الشحن بالفعل، مما يجعل المشترين الآسيويين أكثر عرضة للتأثير نظرا لاعتمادهم الكبير على النفط الخام من الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24.96 دولارا أو 27 بالمئة لتصل إلى 117.65 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0451 بتوقيت جرينتش، في ⁠طريقها لتحقيق أكبر قفزة على الإطلاق في يوم واحد. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25.72 دولارا أو 28.3 بالمئة لتصل إلى 116.62 دولارا.

وكان خام غرب تكساس الوسيط قد قفز 31.4 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له في الجلسة عند 119.48 دولارا للبرميل في وقت سابق اليوم الاثنين، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 29 ‌بالمئة إلى 119.50 دولارا للبرميل.

وقبل الارتفاع الحاد اليوم، كان سعر خام برنت ارتفع بنسبة 27 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 35.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال فاسو مينون، المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في بنك أو سي بي سي بسنغافورة "ما لم يتم ‌استئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز قريبا وتخف حدة التوترات الإقليمية، فمن المرجح ‌أن يستمر الضغط التصاعدي على الأسعار".

وبدأ العراق والكويت في خفض إنتاج النفط، ليضاف ذلك إلى التخفيضات السابقة في ‌الغاز الطبيعي المسال من قطر، وذلك بسبب ‌توقف الشحنات من الشرق الأوسط جراء الحرب.

ومن أسباب ارتفاع الأسعار أيضا ​تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران ‌خلفا لوالده الذي قتل في ​بداية الحرب، مما يشير إلى أن غلاة المحافظين ما ⁠زالوا يحكمون قبضتهم على مقاليد الأمور في طهران بعد أسبوع من الحرب.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع في شركة راكوتين سيكيوريتيز مع تعيين نجل خامنئي مرشدا لإيران، أصبح هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثل في تغيير النظام في إيران ​أكثر صعوبة.

قد تجبر الحرب ⁠المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود لأسابيع أو أشهر، حتى لو انتهى الصراع الذي لم يمر عليه سوى أسبوع سريعا وذلك في ظل معاناة الموردين من مشاكل تتعلق بتلف المنشآت وتعطل الخدمات اللوجستية وارتفاع مخاطر الشحن.