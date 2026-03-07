مدير وكالة الطاقة الدولية: مشاكل لوجستية وراء نقص النفط





قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في إيران لا يرجع إلى نقص جوهري في الإمدادات.

وأوضح بيرول في بروكسل اليوم الجمعة أن "هناك وفرة في إمدادات النفط. ولا نعاني من نقص في الإمدادات".

وأضاف أن المشكلة تكمن في تعطل إمدادات النفط بسبب مشكلات لوجستية.

وفي الوقت الحالي، لا تمر أي سفن عبر مضيق هرمز تقريبا، بسبب المخاوف من هجمات إيران.

ويُذكر أن هذا الممر البحري الهام لنقل النفط والغاز، هو مضيق يقع بين إيران وعُمان، وهو الممر البحري الوحيد بين الخليج ومحيطات العالم.

وحذر بيرول دول الاتحاد الأوروبي من مغبة الاعتماد بشكل أكبر على الإمدادات الروسية نظرا لارتفاع الأسعار.

وقال بيرول في بروكسل بعد اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أحد أخطاء أوروبا التاريخية كان الاعتماد بشكل أساسي على روسيا في تأمين إمداداتها من الطاقة.