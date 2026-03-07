مؤشر ستوكس الأوروبي يسجل أسوأ أداء أسبوعي في عام

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلاً أمس، لكنه سجل أسوأ أداء أسبوعي منذ ما يقرب من عام، إذ أدى احتدام الحرب في الشرق الأوسط إلى عزوف عن المخاطرة على مستوى العالم وتسبب في ⁠هزة قوية للأسواق المالية.

وخلال التعاملات صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 606.26 نقاط، لكنه ظل قرب أدنى مستوى في شهر. وقدمت أسهم شركات الدفاع أكبر ‌دعم للمؤشر، لكن انخفاض مؤشر قطاع ‌الرعاية الصحية الفرعي حد من ‌تلك المكاسب.

وتراجعت أسهم ‌روش وزيلاند فارما 1.7 و31.2 % على الترتيب، بعد أن أعلنت ‌الشركتان عن نتائج دراسة في مرحلة ⁠متوسطة حول عقار تجريبي لعلاج السمنة.

واتسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط خلال الأسبوع ⁠المنقضي ⁠دون أي بوادر على التهدئة، ما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وانخفاض الأسهم الأوروبية ⁠بنسبة 4.6 % تقريباً خلال الأسبوع.

وتتجه أنظار السوق إلى القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الرابع وبيانات التوظيف، بالإضافة إلى خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

وصعد سهم لوفتهانزا 2.8 % بعد الإعلان عن تسجيل نتائج أفضل من المتوقع للعام المالي 2025.

خسائر يابانية

وسجلت الأسهم اليابانية أكبر انخفاض أسبوعي لها خلال 11 شهراً، ‌إذ تسببت الحرب في الشرق الأوسط في تعطيل حركة المرور عبر مضيق هرمز بشكل كبير، ما أدى إلى تكبيل إمدادات النفط ودفع المستثمرين إلى التخلي عن المخاطرة والتوجه نحو النقد. وارتفع مؤشر نيكاي 0.6 % ليغلق عند 55620.84 نقطة بعد أن انخفض 1.4 % في وقت سابق من الجلسة.

وأنهى المؤشر الأسبوع بانخفاض بنسبة 5.5 %، وهو أسوأ انخفاض أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 4 أبريل 2025، ‌عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.4 % إلى 3716.93 نقطة، لكنه أنهى الأسبوع ‌بانخفاض 5.6 %.

وقال شوتا ساندو، محلل سوق ‌الأسهم في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري: «أكبر مصدر قلق (للأسواق) ‌هو ارتفاع أسعار النفط الخام». وأضاف: «إذا ‌أصبح من الواضح أن أسعار النفط لن تصل إلى مستوى 100 دولار للبرميل الذي كثيراً ما ‌يُذكر، فمن المحتمل أن يجلب ذلك شعوراً بالارتياح ⁠ويساعد على استقرار المعنويات».

سياسة نقدية

ويميل ارتفاع أسعار النفط إلى تغذية التضخم في اليابان التي تعتمد على الواردات، ما يدفع بنك اليابان إلى ⁠تشديد السياسة النقدية ⁠ويضغط على الين.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط أمس الجمعة للمرة الأولى في ستة أيام، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام ⁠برنت 0.26 % إلى 85.14 دولاراً للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى لها في 20 شهراً عند 86.28 دولاراً للبرميل الذي سجلته أول من أمس.

وكان المؤشر الفرعي لأسهم شركات التنقيب عن الطاقة من بين أسوأ المؤشرات ‌أداء في بورصة طوكيو، وانخفض 1.9 %. ونزل سهم إنبكس1.7 %، بينما تراجع سهم جابان بتروليم إكسبلوريشن 2.6 %، وتراجع مؤشر قطاع النفط 1.2 %.

وكانت أسهم البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات من بين أفضل الأسهم أداء على المؤشر نيكاي، ما يعكس أداء الأسواق الأمريكية في الليلة قبل الماضية . وارتفع سهم فوجيتسو 5.4 %، وزاد سهم إن.إي.سي ‌5.2 %.