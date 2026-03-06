فاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في فبراير

قالت منظمة الأمم ​المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الجمعة: إن أسعار الغذاء ​العالمية في فبراير ارتفعت بعد تراجع دام لخمسة أشهر متتالية، إذ غطى ارتفاع أسعار الحبوب واللحوم ومعظم الزيوت النباتية على انخفاض أسعار ⁠الجبن والسكر.

وسجل متوسط مؤشر أسعار الأغذية لدى الفاو، الذي يرصد التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 125.3 نقطة في فبراير، ارتفاعاً من 124.2 نقطة في يناير.

ولا يزال المؤشر أقل 1% مقارنة بالعام الماضي، وأدنى بنحو ‌22% من ذروته المسجلة في مارس 2022 عقب اندلاع الحرب ​في أوكرانيا.

وارتفع متوسط ​أسعار حبوب 1.1% عن الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع أسعار القمح 1.8% بسبب المخاطر المناخية في ​أوروبا والولايات ⁠المتحدة. ⁠ولا تزال الأسعار أقل 3.5% عن مستواها قبل عام.

وارتفعت أسعار اللحوم 0.8% عن يناير. وتراجعت أسعار الألبان 1.2%، مواصلة انخفاضها الذي استمر لأشهر، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار الجبن في الاتحاد الأوروبي.

وانخفضت أسعار السكر 4.1% إلى أدنى مستوى منذ ​أكتوبر 2020، ما يعكس توقعات بوفرة المعروض العالمي، بما في ذلك الإنتاج القياسي في الولايات المتحدة.