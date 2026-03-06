الذهب يستقر وسط تقييم المستثمرين للأثر الاقتصادي للحرب في إيران

استقرت أسعار الذهب إلى ​حد كبير اليوم الجمعة بعد انخفاضها بأكثر ‌من ​واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ لا يزال المستثمرون يعكفون على تقييم تأثير تفاقم الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 5076.09 ⁠دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0116 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.1 بالمئة إلى 5084.50 دولارا.

وتراجع ‌الدولار قليلا مما يجعل المعدن النفيس المقوم به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال وزير ‌الدفاع الأمريكي بيت ‌هيجسيث والأميرال براد كوبر، الذي يقود القوات الأمريكية في الشرق ​الأوسط، إن ‌الولايات المتحدة لديها ​ذخيرة تكفي لمواصلة القصف ⁠لأجل غير مسمى.

وارتفع سعر الذهب، الذي ⁠عادة ما ينظر إليه على أنه أحد أصول الملاذ الآمن، بنحو 18 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، وسجل مستويات قياسية متتالية وسط حالة متزايدة من ‌عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في ​المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 82.26 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2124.05 دولارا. وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة ​إلى 1639.78 دولارا.