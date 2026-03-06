انخفاض أسعار النفط مع احتمال تدخل أمريكا في سوق العقود الآجلة

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة للمرة ​الأولى في ستة أيام في ظل دراسة الحكومة ‌الأمريكية إمكانية التدخل ​في سوق العقود الآجلة لوقف ارتفاع الأسعار، ومنحها إعفاءات لمصافي التكرير الهندية لشراء النفط الخام الروسي بهدف تخفيف قيود الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 02:51 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار أو ⁠1.33 بالمئة إلى 84.27 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.46 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 79.55 دولارا.

واتخذت الولايات المتحدة هذه الخطوات لتهدئة ‌الارتفاع الحاد في الأسعار بعد أن بدأت مع حليفتها إسرائيل صراعا عسكريا مع إيران في 28 فبراير، ما أدى إلى ‌توقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز وإغلاق مصاف ‌للتكرير وخفض إنتاج النفط وتعطيل محطات الغاز الطبيعي المسال في ‌منطقة الشرق الأوسط.

وارتفع خاما ‌برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 و21 بالمئة على الترتيب خلال جلسات التداول ​الأربع السابقة منذ ‌بدء الحرب.

وتوقع مسؤول ​كبير في البيت الأبيض أمس ⁠الخميس أن تعلن وزارة الخزانة عن إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع الإيراني، بما في ذلك إجراءات محتملة تتعلق ​بسوق ⁠العقود الآجلة للنفط دون ⁠تقديم أي تفاصيل.

وتمثل هذه الخطوة المحتملة محاولة غير مسبوقة من واشنطن للتأثير على أسعار الطاقة عبر الأسواق المالية بدلا من ⁠الإمدادات النفطية الفعلية.

وأكد محللون أن الارتفاع الأحدث في الأسعار يُعد طفيفا نسبيا مقارنة بصدمات سعرية أخرى، لا سيما بعد بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022 حين تجاوزت الأسعار 100 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي.جي، في ‌مذكرة "رغم أن القلق من ارتفاع أسعار النفط يتجاوز أوساط السوق على ما يبدو، ​فمن المهم وضع هذا الارتفاع في سياقه الصحيح: فعلى الرغم من ارتفاع سعر النفط الخام بنسبة تقارب 20% هذا الشهر، فإن سعره حاليا يزيد بمقدار 3.40 دولارات فقط عن متوسطه خلال ​السنوات الأربع الماضية".