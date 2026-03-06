بنك آسيوي يكشف تأثير الحرب في إيران على نمو القارة

أكد ألبرت بارك ​كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي اليوم الجمعة ‌أن ​تأثير الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز على النمو في الدول النامية في آسيا سيكون متواضعا إذا ما استمر شهرا واحدا فقط كما تشير بعض التوقعات الأمريكية.

وذكر بارك في مقابلة مع ⁠رويترز "تشير معظم السيناريوهات... إلى أن التأثيرات ستكون سلبية بالطبع، لكنها ستكون متواضعة نسبيا"، مضيفا أنه حتى في ظل الافتراضات المتشائمة فإن الصدمة لن تؤدي ‌إلى انخفاض نمو المنطقة بنقطة مئوية كاملة.

وتتكون آسيا النامية من 46 اقتصادا تضم الصين والهند وجورجيا وساموا، لكنها ‌لا تشمل اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.

لكن بارك ‌قال إن المخاطر ستتفاقم بشدة إذا طال ‌أمد النزاع، محذرا من أنه ‌قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات أكبر في الشحن والتجارة ​وتقويض الطلب العالمي ‌وزيادة تقلبات ​الأسواق المالية.

وأشار بارك إلى أن ⁠80 بالمئة من النفط والغاز المار عبر مضيق هرمز يتجه إلى آسيا، مما يؤكد هشاشة المنطقة ​أمام ⁠انقطاعات الإمدادات المطولة.

وأضاف بارك ⁠أن طول أمد الأزمة قد يؤثر أيضا على حركة النقل الجوي وخطوط الشحن، فضلا عن القيود ⁠المفروضة حاليا على المجال الجوي الروسي، مما يزيد الضغط على الاقتصادات التي تعتمد على السياحة والتجارة.

وقبل النزاع، توقع بنك التنمية الآسيوي تباطؤ النمو في المنطقة إلى 4.6 بالمئة هذا العام مقارنة بتقديرات ‌النمو بواقع 5.1 بالمئة في عام 2025. وتوقع البنك كذلك ارتفاعا طفيفا ​في التضخم إلى 2.1 بالمئة هذا العام مقارنة بتقديرات العام الماضي عند 1.6 في المئة.

ولفت بارك إلى أن التوقعات تظل غير مؤكدة، لا ​سيما إذا تدهورت الأوضاع ‌المالية.