فوز قائمة غير نقابية في انتخابات مجلس عمال «تسلا» بألمانيا

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تسلا»، مساء الأربعاء، فوز قائمة «جيجا يونايتد»، غير النقابية، في انتخابات مجلس العمال بمصنعها الألماني الوحيد.

ووفقا للنتائج الأولية، فاز مرشحون غير نقابيين بـ24 مقعداً من أصل 37، حسبما صرحت متحدثة باسم الشركة.

وحصلت قائمة «جيجا يونايتد»، بقيادة رئيسة مجلس العمال الحالية، ميكايلا شميتز، على أكبر نسبة من الأصوات.

وجاءت قائمة «عمال تسلا» التابعة لنقابة «آي جي ميتال» لعمال الصناعات المعدنية والهندسية في ألمانيا في المركز الثاني، «على الرغم من هجمات الإدارة وحملة انتخابية غير عادلة بشكل غير معتاد»، وفقاً لمدير نقابة «آي جي ميتال» في المنطقة يان أوتو.

وقبل عامين، كانت نقابة «آي جي ميتال» أكبر مجموعة في مجلس العمال، لكنّ ممثلي العمال غير النقابيين كانوا يمتلكون الأغلبية. وقد حظيت عملية التصويت، التي بدأت يوم الاثنين وشملت 11 قائمة، بمتابعة دقيقة نظراً للتوترات القائمة بين تسلا ونقابة «آي جي ميتال».

من وجهة نظر الطرفين، تعد نتيجة هذه الانتخابات حاسمة، حيث إنها سوف تحدد ما إذا كان نفوذ النقابة سيزداد أم أن التوسعة المقررة للمصنع سوف تستمر. وقبل الانتخابات، خاطب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، العمال عبر الفيديو، محذراً بشكل غير مباشر من نفوذ النقابة.

وقال ماسك إن الأمور ستزداد صعوبة بالتأكيد إذا ما ضغطت منظمات خارجية على تسلا في الاتجاه الخاطئ. وأضاف أنه رغم أن المصنع لن يُغلق، إلا أنه من غير الواقعي توسيعه.

وكان ماسك أعلن في وقت سابق اعتزامه القيام بتوسعات كبيرة في المصنع إذا وافقت السلطات والمجتمعات المحلية.

وتشن نقابة آي.جي ميتال حملة من أجل اتفاقية عمل جماعية، وهو ما يعارضه أندريه ثيريج، مدير مصنع تسلا. وشملت التوترات اتهامات بتسجيلات سرية خلال اجتماعات المجلس، وهو ما تنفيه النقابة. وقد توصل الطرفان إلى تسوية في محكمة العمل بشأن تصريحات ذات صلة.