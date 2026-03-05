أسعار النفط ترتفع مع تزايد المخاوف بشأن استمرار إغلاق مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس ​مع تزايد المخاوف بشأن استمرار إغلاق مضيق هرمز ‌لفترة أطول، إذ ​تعرقل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تدفقات النفط والغاز من الشرق الأوسط، بينما يظل المعروض محدودا مع خفض منشآت الإنتاج مستوياتها.

وارتفع خام برنت 1.67 دولار أو 2.05 بالمئة إلى 83.07 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0141 ⁠بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.94 دولار أو 2.60 بالمئة إلى 76.60 دولارا.

واتسع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أمس الأربعاء بعد أن استهدف ‌هجوم أمريكي سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، فيما دعم جمهوريون في مجلس الشيوخ الحملة العسكرية التي أمر الرئيس دونالد ‌ترامب بشنها على إيران.

وصوّتوا ضد مشروع قرار ‌كان يهدف إلى وقف الحرب واشتراط الحصول على تفويض ‌من الكونغرس قبل شن ‌أي أعمال قتالية.

وقال مسؤولون لرويترز إن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في ​منظمة البلدان المصدرة ‌للبترول (أوبك)، خفض ​إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يوميا ⁠بسبب نقص أماكن التخزين ووقف طريق حيوي للتصدير.

وأعلنت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المُسال في الخليج، حالة القوة ​القاهرة على ⁠صادرات الغاز ⁠أمس الأربعاء، فيما قالت مصادر إن العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية قد تستغرق شهرا على الأقل.

وتوقفت حركة الشحن عبر ⁠مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لما يقرب من خُمس استهلاك الطاقة العالمي، بصورة شبه كاملة لليوم الخامس على التوالي خلال الحرب على إيران.

وقال جيه.بي. مورجان في مذكرة للعملاء إن ‌إيران أحجمت عن استهداف معظم البنية التحتية الحيوية للطاقة، لكنها أبقت مخاطر الشحن ​عند مستويات مرتفعة للغاية، موضحا أن تقديراته تشير إلى أن نحو 329 ناقلة نفط عالقة في الخليج.

وأضاف "طاقات التخزين في دول مجلس التعاون الخليجي والأسعار السائدة للطاقة عاملان يقيدان ​مدة الحملة الأمريكية".