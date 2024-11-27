«بتكوين» تسجل أطول سلسلة خسائر لها منذ فوز ترامب

سجلت «بتكوين» أطول سلسلة خسائر لها منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات، بعد أن أدى فشلها في الوصول إلى عتبة 100 ألف دولار، إلى تهدئة الحماسة المضاربية التي أشعلها تبني الرئيس المنتخب للعملات المشفرة.

أدت مسيرة الانخفاض التي امتدت 4 أيام متتالية إلى محو نحو 9% من قيمة الأصل المشفر، الذي تم تداوله عند 91100 دولار اعتباراً من مساء الثلاثاء في نيويورك. تخلت سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقاً عن بعض تقدمها البالغ تريليون دولار، منذ يوم الانتخابات في 5 نوفمبر.

وقالت نويل أتشيسون، معدة النشرة الإخبارية «كريبتو إيز ماكرو ناو»، إن صعوبة اختراق عتبة 100 ألف دولار لأول مرة «قد تقنع المتداولين بأن هذا المستوى لا يزال قابلاً للتحقق، ويجب تأمين الأرباح الآن»، ومع ذلك، أضافت أن أي مشهد من هذا القبيل يجب أن يكون «عابراً».

واجهت العملات المشفرة أيضاً نوبة من النفور من المخاطرة في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بعد أن خض ترامب الأسواق بتعهده بفرض تعريفات جمركية إضافية على الصين، إلى جانب كندا والمكسيك المجاورتين للولايات المتحدة.

انخفضت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة أيضاً، على غرار أسهم «مايكروستراتيجي» بنحو 13%، على الرغم من أن سهم الشركة لا يزال مرتفعاً بأكثر من 400% هذا العام. انخفضت أسهم «كوين بيس»، أكبر بورصة تشفير أمريكية، بنحو 6%.

قال أدريان برزيلوزني، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة «إندبندنت ريسيرف»: «يبحث المستثمرون عن ذريعة لجني بعض الأرباح»، مضيفاً: «ما زلنا واثقين من أن معنويات السوق الصاعدة الحالية ستستمر حتى عام 2025».

وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة موطناً عالمياً للعملات المشفرة، من خلال تعزيز اللوائح الداعمة، إضافة إلى إنشاء مخزون وطني من «بتكوين». تظل الأسئلة قائمة حول مدى قدرته على إجراء التغييرات، وما إذا كانت جميعها ممكنة.

في مذكرة بحثية، قال المحلل جاريت سيبرغ من «تي دي كوين»، إن الرئيس المنتخب بعد تنصيبه في 20 يناير «سيكتسب السيطرة الفورية على لجنة الأوراق المالية والبورصة»، مضيفاً أن ذلك سيكون «علامة إيجابية عندما يتعلق الأمر بتخفيف القيود على صناعة التشفير، وتسهيل مسار الامتثال».

وتدفقت نحو 7 مليارات دولار إلى صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأمريكية بعد الانتخابات، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».

لكن الصناديق المتداولة في البورصة شهدت تدفقات خارجة بقيمة 438 مليون دولار يوم الاثنين مع تراجع الطلب. وقال فالنتين فورنييه، محلل في «بي آر إن»: «جني الأرباح يعد أمراً طبيعياً بعد مرحلة تراكم قوية، ونتوقع ألا تستمر هذه التدفقات الخارجة لأكثر من يومين إلى ثلاثة أيام، قبل عودة الطلب المؤسسي».