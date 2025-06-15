أمريكا تراقب أي تأثيرات في إمدادات الطاقة العالمية

قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، مساء أول من أمس، إنه وفريقه يعملان مع مجلس الأمن القومي، التابع للبيت الأبيض، لمراقبة الوضع في الشرق الأوسط، وأي تأثيرات محتملة على إمدادات الطاقة العالمية.

وذكر رايت على منصة إكس، بعد الضربات الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية، ورد إيران عليها بالصواريخ، أن سياسة الرئيس دونالد ترامب، الرامية إلى زيادة إنتاج النفط والغاز الأمريكيين إلى أقصى حد، والتي تتضمن أيضاً خفض اللوائح التنظيمية للتلوث، تعزز أمن الطاقة الأمريكي.

وقال محللون إن مواقع النفط والغاز في إيران، عضو منظمة أوبك، لم تُستهدف. وارتفعت أسعار الخام العالمية لتغلق على ارتفاع 7%، إلى أكثر من 74 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط

وقال محللون في شركة كلير فيو إنرجي بارتنرز، في مذكرة للعملاء «قد ترتفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 20 سنتاً للغالون في الأيام المقبلة، خلال موسم ذروة القيادة الصيفية في الولايات المتحدة، ما يوجد ضغوطاً اقتصادية وعراقيل سياسية أمام الرئيس دونالد ترامب، الذي ركز في حملته الانتخابية على خفض تكاليف الطاقة».

قالت شركة كلير فيو، إن ارتفاع الأسعار قد يدفع ترامب إلى التركيز على استغلال احتياطيات النفط الاستراتيجية، والسعي إلى زيادة الإمدادات من مجموعة أوبك+، وقد يُعقّد جهود تشديد العقوبات على روسيا، إحدى أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم.

ولم ترد وزارة الطاقة الأمريكية بعد على سؤال حول إمكانية استغلال احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي، وهو الأكبر في العالم، ويضم حالياً 402.1 مليون برميل من النفط الخام.

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، على منصة إكس، إن نظام أمن النفط التابع للوكالة، والذي يشمل احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي، يحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات الطوارئ.

وانتقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، منشور بيرول، قائلة إنه يُثير إنذارات كاذبة، و«يُثير شعوراً بالخوف في السوق».