استقرار التضخم في سويسرا عند 0.1 %

أفاد مكتب الإحصاء السويسري، أمس، بأن تضخم أسعار المستهلك ظل مستقراً للشهر الثاني على التوالي في فبراير، رغم توقعات بالانخفاض.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.1 % على أساس سنوي في فبراير، وهي نفس النسبة في الشهرين السابقين. ومن ناحية أخرى كان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجعاً بواقع 0.1 %.

وانخفض التضخم القائم على السكن والطاقة من 0.8 إلى 0.7 %. ومن ناحية أخرى، انخفضت الأسعار السنوية في الغذاء والمشروبات إلى 0.3 % من 0.4 %. وبالمثل، انخفضت رسوم النقل بوتيرة أبطأ بلغت 1..8 % مقابل 2 % في يناير.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك 0.6 % ما يمثل أسرع زيادة في خلال عام، مدفوعة بارتفاع التكاليف لاستئجار المساكن والنقل الجوي.