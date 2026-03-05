الذهب يرتفع مع تجدد الإقبال على الملاذات الآمنة

صعدت أسعار الذهب 2% أمس، متعافية من أدنى مستوى لها في ​أكثر من أسبوع خلال الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 5175.39 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1% إلى 5186.90 دولاراً.

ونزل الدولار 0.1%، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية في متناول المشترين من ‌حائزي العملات الأخرى.

تصفية المراكز

وقال جيمي دوتا، محلل الأسواق لدى نيمو دوت موني: «بعد أيام قليلة من تصفية المراكز ومع قوة ‌الدولار، عادت الأسواق إلى موقفها المعتاد من حيث ‌تجنب المخاطر، مع ارتفاع الفضة أيضاً. كما يساعد توقف ‌صعود الدولار وعوائد سندات ‌الخزانة في تقليل تكلفة الفرصة البديلة».

وأضاف: «قد تعود جاذبية الذهب والفضة كملاذات آمنة ​للظهور من جديد».

وانخفض الذهب الثلاثاء ​بأكثر من أربعة بالمئة مع ⁠تهافت المستثمرين على الدولار، وأضعفت مخاوف التضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة، مما قد يقلل من تكلفة الفرصة البديلة ​لحيازة المعدن الأصفر.

وارتفعت ⁠الفضة في ⁠المعاملات الفورية 4.5% إلى 85.74 دولاراً للأونصة، بعد انخفاضها بأكثر من 8% في الجلسة السابقة.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي المشغلة لبورصات العقود الآجلة الأمريكية، يتوقع المستثمرون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه المقبل الذي ​يستمر يومين في 18 مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين في المعاملات الفورية 3.7% إلى 2159.45 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 3% إلى 1697.08 دولاراً.