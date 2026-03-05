راتب رئيس مرسيدس يتراجع إلى 9 ملايين يورو في 2025

سجلت شركة مرسيدس الألمانية للسيارات أداءً متقلباً في العام المالي السابق، الأمر الذي ترك أثره على راتب المدير التنفيذي للشركة، أولا كيلينيوس.

وأعلنت مرسيدس أن إجمالي راتب كيلينيوس في عام 2025 انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق عليه، مشيرة إلى أنه تقاضى نحو 8.8 ملايين يورو في 2025، مقابل حوالي 12.5 مليون يورو في العام 2024، أي بانخفاض يقارب 30 في المئة.

ويتكون الراتب من جزء ثابت وجزء متغير يشكل الغالبية الأكبر. ويرجع الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الجزء المتغير المرتبط بأداء الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن صافي ربح شركة مرسيدس-بنز في 2025 سجل انخفاضاً بمقدار النصف تقريباً، كما تراجعت الإيرادات والمبيعات. وكانت الشركة المدرجة على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية سجلت بالفعل في 2024 انخفاضاً كبيراً في الأرباح. وردت الشركة على ذلك بإطلاق برنامج تقشفي بهدف استعادة الربحية.

وكان كيلينيوس تقاضى راتباً كبيراً بشكل خاص في عامي 2024 و2023 (بواقع 12.7 مليون يورو)، ما جعله من كبار المديرين الأعلى أجراً بين مديري الشركات المدرجة على مؤشر داكس. أما في 2022 فبلغ إجمالي راتبه حوالي 7.1 ملايين يورو، وفي 2021 كان 4.8 ملايين يورو، وفي 2020 حوالي 4.1 ملايين يورو.

وفي كل الأحوال، لن يكون كيلينيوس على رأس قائمة أعلى الرؤساء التنفيذيين دخلاً في مؤشر داكس لعام 2025، إذ حصل رئيس شركة ساب للبرمجيات، كريستيان كلاين، على راتب قدره نحو 16.2 مليون يورو، وفق ما أعلنته أكبر شركة برمجيات في أوروبا في الأسبوع الماضي. ولا تزال العديد من تقارير الرواتب للشركات الأخرى المدرجة على مؤشر داكس قيد الانتظار، وسيتم نشر قائمة الترتيب خلال الأسابيع المقبلة.